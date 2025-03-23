ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff açıkladı: Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi olumlu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini 'muhteşem' ve 'dönüşümsel' olarak nitelendirdi.

İYİ ŞEYLER GELİYOR

Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz" diye konuştu. Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi. Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

S-400 ÇÖZÜLÜRSE

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadesi kullanıldı.



'TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIN' TALİMATI

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.