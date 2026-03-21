ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için yayımladığı resmi belge, içerik benzerliği nedeniyle tartışma konusu oldu. Söz konusu metnin, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Washington merkezli Demokrasi Savunma Vakfı'nın (FDD) raporuyla büyük ölçüde örtüştüğü, bazı bölümlerin ise neredeyse kelimesi kelimesine aynı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, ABD dış politikasının bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
BEYAZ SARAY METNİ İLE FDD RAPORU ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
Beyaz Saray'ın resmi hesabından paylaşılan metinde, İran "yarım yüzyıldır dünyanın önde gelen terör destekçisi devleti"olarak tanımlanırken, Amerikan vatandaşlarına ve askerlerine yönelik saldırıların uzun bir listesi sıralandı. Metinde, Başkan Donald Trump'ın"önceki başkanların yapmadığını yaptığı" ve İran'ın askeri kapasitesini hedef alarak tehdidi ortadan kaldırdığı vurgulandı.
Açıklamada, 1979'daki Tahran Büyükelçiliği baskınından 2026 yılına kadar uzanan geniş bir zaman diliminde İran ve İran destekli grupların Amerikalılara yönelik saldırılarına ilişkin detaylı kronoloji yer aldı. Beyrut'taki bombalı saldırılar, Hizbullah ve Hamas bağlantılı eylemler, Irak ve Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırılar ile 7 Ekim 2023 olayları gibi başlıklar, metnin temel unsurlarını oluşturdu.
Ancak bu kronolojinin ve kullanılan dilin, Neocan ve İsrail destekçisi FDD'nin daha önce yayımladığı analizlerle büyük ölçüde örtüştüğü ve giriş bölümleri dahil birçok kısmın doğrudan alıntılandığı ortaya çıktı.
FDD'NİN PROFİLİ VE WASHİNGTON İLE İLİŞKİSİ
Merkezi Washington'da bulunan Demokrasi Savunma Vakfı (FDD), ulusal güvenlik ve dış politika alanında faaliyet gösteren, 501(c)(3) statüsünde bir düşünce kuruluşu olarak tanımlanıyor. Kurum, resmi açıklamalarında herhangi bir yabancı hükümetten bağış almadığını vurgulasa da, İsrail'e yakın çizgisi ve "neocon" yaklaşımıyla tanınıyor.
FDD'nin çalışmalarında ABD'nin küresel güvenliğini güçlendirme, tehditleri bertaraf etme ve politika önerileri geliştirme hedefleri öne çıkarken, kurumun özellikle İran karşıtı analizleri ve İsrail merkezli güvenlik perspektifi dikkat çekiyor.
İSRAİL'E AÇIK DESTEK: "EN GÜVENİLİR MÜTTEFİK" VURGUSU
FDD'nin resmi açıklamalarında İsrail'e yönelik açık destek de yer alıyor. Kurum, İsrail'i "Orta Doğu'da Amerika'nın en değerli ve güvenilir müttefiki" olarak tanımlarken, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlerin aynı zamanda ABD için de tehdit oluşturduğunu savunuyor.
Vakfın İsrail Programı kapsamında, İran başta olmak üzere bölgesel tehditlere karşı politika önerileri geliştirilmesi, güvenlik iş birliğinin artırılması ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin genişletilmesi hedefleniyor. Programın, askeri güvenlikten enerji politikalarına kadar geniş bir alanda analiz ürettiği belirtiliyor.
"HAZIR DOSYA" TARTIŞMASI BÜYÜYOR
ABD yönetiminin İran'a yönelik resmi söyleminde FDD'nin analizleriyle bu denli yüksek örtüşme bulunması, Washington'un politika üretiminde düşünce kuruluşlarının etkisi üzerine yeni bir tartışma başlattı. Özellikle İsrail'e yakınlığıyla bilinen bir kurumun değerlendirmelerinin, ABD hükümetinin resmi metinlerinde neredeyse birebir kullanması "hazır dosya" eleştirilerini beraberinde getirdi.
Bu durum yalnızca içerik benzerliği tartışması değil, aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu politikasında hangi aktörlerin ne ölçüde etkili olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.