ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için yayımladığı resmi belge, içerik benzerliği nedeniyle tartışma konusu oldu. Söz konusu metnin, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Washington merkezli Demokrasi Savunma Vakfı'nın (FDD) raporuyla büyük ölçüde örtüştüğü, bazı bölümlerin ise neredeyse kelimesi kelimesine aynı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, ABD dış politikasının bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

BEYAZ SARAY METNİ İLE FDD RAPORU ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Beyaz Saray'ın resmi hesabından paylaşılan metinde, İran "yarım yüzyıldır dünyanın önde gelen terör destekçisi devleti"olarak tanımlanırken, Amerikan vatandaşlarına ve askerlerine yönelik saldırıların uzun bir listesi sıralandı. Metinde, Başkan Donald Trump'ın"önceki başkanların yapmadığını yaptığı" ve İran'ın askeri kapasitesini hedef alarak tehdidi ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Açıklamada, 1979'daki Tahran Büyükelçiliği baskınından 2026 yılına kadar uzanan geniş bir zaman diliminde İran ve İran destekli grupların Amerikalılara yönelik saldırılarına ilişkin detaylı kronoloji yer aldı. Beyrut'taki bombalı saldırılar, Hizbullah ve Hamas bağlantılı eylemler, Irak ve Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırılar ile 7 Ekim 2023 olayları gibi başlıklar, metnin temel unsurlarını oluşturdu.

Ancak bu kronolojinin ve kullanılan dilin, Neocan ve İsrail destekçisi FDD'nin daha önce yayımladığı analizlerle büyük ölçüde örtüştüğü ve giriş bölümleri dahil birçok kısmın doğrudan alıntılandığı ortaya çıktı.