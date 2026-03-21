CANLI YAYIN
Geri

Unutulmayan deniz kazaları: Tarihinin en büyük 17 gemi felaketi

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca denizlere hükmetme hayaliyle devasa gemiler inşa etti. Okyanuslar aşılacak, mesafeler kısalacak, ticaret ve keşifler hız kazanacaktı. Ancak doğanın sert yüzü, savaşların yıkıcılığı ve zaman zaman ihmal edilen güvenlik önlemleri, bu görkemli yapıları bir anda felaketin merkezine dönüştürdü. Tarih, binlerce insanın hayatını kaybettiği deniz kazalarıyla dolu acı hatıralar barındırırken, her bir facia denizcilik dünyasına unutulmaması gereken dersler bıraktı.

Giriş Tarihi:
II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kazalar, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, barış döneminde bile ihmaller ve çarpışmalar benzer trajedilere yol açtı. 1945'te Baltık Denizi'nde batan Wilhelm Gustloff ve Goya gibi gemiler on binlerce insanı etkileyen kayıplarla öne çıkarken, 1987'de Filipinler'de yaşanan Doña Paz faciası barış zamanının en ölümcül kazası olarak kayıtlara geçti. İşte tarihin en büyük deniz kazaları…

EN BÜYÜK GEMİ KAZALARININ ÇARPICI HİKAYELERİ

Dünya denizcilik tarihi, binlerce insanın hayatını kaybettiği trajik kazalarla dolu. Savaşlar, fırtınalar, ihmaller ve beklenmedik çarpışmalar; nice gemiyi ve içindeki yolcuları derin sulara gömdü.

İşte tarihin en büyük ve en sarsıcı deniz kazalarından bazıları:

MV Wilhelm Gustloff (1945)

30 Ocak 1945'te Baltık Denizi'nde meydana gelen bu facia, tarihin en fazla can kaybına yol açan deniz kazası olarak biliniyor. Aslında yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli olan gemi, savaşın son günlerinde kaçan binlerce sivil ve askeri taşıyordu. Sovyet denizaltısından atılan torpidoların hedefi olan gemi, 50 dakika içinde battı. Resmi rakamlar daha düşük olsa da yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

MV Goya (1945)

Nisan 1945'te yine Baltık Denizi'nde batan Goya, birkaç dakika içinde sulara gömüldü. Gemide bulunan yaklaşık 8 bin kişiden yalnızca çok azı kurtulabildi. Bu olay, savaş döneminin en büyük ikinci deniz felaketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

MV Doña Paz (1987)

Barış zamanının en büyük deniz kazası olarak bilinen olayda, Filipinler'de bir feribot ile petrol tankerinin çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmasıyla binlerce kişi hayatını kaybetti kurtulanların sayısı ise sadece birkaç kişiyle sınırlı kaldı.

SS Kiangya (1948)

Şanghay açıklarında meydana gelen patlamanın, eski bir deniz mayınından kaynaklandığı düşünülüyor. Binlerce yolcunun bulunduğu gemide yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirdi.

RMS Lancastria (1940)

II. Dünya Savaşı sırasında tahliye amacıyla kullanılan gemi, Alman uçaklarının saldırısına uğradı. Çok kısa sürede batan gemide binlerce kişi hayatını kaybetti; yakıtın alev alması kurtarma çabalarını daha da zorlaştırdı.

Halifax Explosion (1917)

Kanada'da yaşanan bu felaket, bir gemi çarpışmasının ardından gerçekleşen devasa patlamayla tarihe geçti. Patlama, tüm şehri etkileyerek binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Sicilya Donanma Faciası (1707)

İngiliz donanmasına ait dört gemi, kötü hava koşulları ve navigasyon hataları sonucu kayalıklara çarparak battı. Yaklaşık 2 bin denizci hayatını kaybetti.

MV Le Joola (2002)

Aşırı yolcu taşıyan feribot, fırtınaya yakalanarak kısa sürede alabora oldu. Binlerce kişinin bulunduğu gemiden çok az kişi sağ kurtuldu.

RMS Titanic (1912)

"Batmaz" denilen Titanik, ilk yolculuğunda bir buzdağına çarparak battı. Olay, denizcilik tarihinin en bilinen trajedilerinden biri haline geldi ve 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

RMS Lusitania (1915)

I. Dünya Savaşı sırasında bir Alman denizaltısının torpido saldırısıyla batan Lusitania, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve siyasi sonuçlar doğurdu.

Toya Maru (1954)

Şiddetli tayfun nedeniyle batan feribotta binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Kaçak yolcular nedeniyle gerçek sayı hiçbir zaman netleşmedi.

USS Indianapolis (1945)

Japon denizaltısı tarafından batırılan savaş gemisinin mürettebatı günlerce açık denizde mahsur kaldı. Köpekbalığı saldırıları ve susuzluk nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

El Salam Boccaccio 98 (2006)

Kızıldeniz'de batan feribotta yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi. Kurtulanların sayısı oldukça sınırlı kaldı.

MS Estonia (1994)

Baltık Denizi'nde meydana gelen kazada, geminin su alması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu olay Avrupa'nın en büyük deniz facialarından biri olarak kabul ediliyor.

MV Princess of the Stars (2008)

Şiddetli tayfuna yakalanan feribot alabora oldu. Gemide bulunan yüzlerce kişiden yalnızca az sayıda kişi kurtulabildi.

Ertuğrul Fırkateyni (1890)

Osmanlı İmparatorluğu'nun Japonya'ya gönderdiği dostluk gemisi, dönüş yolunda tayfuna yakalanarak kayalıklara çarptı. Yüzlerce denizcinin hayatını kaybettiği bu olay, Türk-Japon dostluğunun sembollerinden biri haline geldi.

Üsküdar Faciası (1958)

İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına nedeniyle batan feribotta yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu olaylar, denizlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini ve insan hatasıyla doğa koşullarının birleştiğinde nasıl büyük trajedilere yol açtığını gösteriyor. Her biri, denizcilik güvenliği açısından önemli dersler bırakan acı hatıralar olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv, Yapay zeka, Sosyal medya ve AA'dan derlenmiştir.)