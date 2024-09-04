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ABD'deki lisede dehşet anları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 22:53 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 23:36
ABD’deki lisede dehşet anları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

ABD'de lisede silahlı saldırı

ÇEVREDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda ölü ve yaralı varÇok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "çok sayıda yaralının bulunduğunu ve şüphelinin gözaltında olduğunu" söyledi.

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, şüphelinin 14 yaşında erkek bir çocuk olduğunu belirtirken, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

BİDEN'DAN "SİLAH SATIŞINDA GÜVENLİK KONTROLÜ" ÇAĞRISI
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

Daha sonra olayla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.

Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

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