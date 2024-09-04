ABD’deki lisede dehşet anları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ÇEVREDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "çok sayıda yaralının bulunduğunu ve şüphelinin gözaltında olduğunu" söyledi.

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, şüphelinin 14 yaşında erkek bir çocuk olduğunu belirtirken, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.