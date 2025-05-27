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ABD'li Büyükelçi Barrack'tan yüz yıllık günah çıkartma: Orta Doğu'da Batı dayatması bitti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bir asır önce Batı'nın çizdiği planların artık geçerli olmadığını bildirdi.

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ABD'li Büyükelçi Barrack'tan yüz yıllık günah çıkartma: Orta Doğu'da Batı dayatması bitti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bir asır önce Batı'nın çizdiği planların artık geçerli olmadığını bildirdi. Barrack, İstanbul'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı kabulü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir devrin sona erdiğini ifade etti.

Barrack'ın açıklaması şöyle, "Bir asır önce Batı haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimi dayattı.

Sykes-Picot anlaşması ve haritası, Suriye'yi ve daha geniş bölgeyi emperyal kazanç için böldü, barış için değil. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı'nın müdahalesinin dönemi sona erdi. Gelecek bölgesel çözümlere ait, ancak ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye. Başkan Trump'ın 13 Mayıs'ta Riyad'da yaptığı konuşmada vurguladığı gibi, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçup nasıl yaşanacağı ve kendi işlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda dersler verdiği günler geride kaldı." Suriye'nin trajedisi bölünmede doğdu. Türkiye, Körfez ve Avrupa'nın yanındayız; bu sefer askerler ve konferanslarla ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza. Esad rejiminin düşmesiyle barışa kapı açıldı."

ABDli Büyükelçi Barracktan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!ABDli Büyükelçi Barracktan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!

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