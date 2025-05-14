ABD’li aktör Richard Gere’den Filistin’e destek şiiri!

Gazze'de süren insanlık dramına sessiz kalmayan ABD'li aktör Richard Gere, Filistinli şair Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirinden dizeler okuyarak Filistin halkına desteğini göstermişti. Gere, "Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün. Barış isteyenleri unutma" dizelerini seslendirirken vicdanı olan herkesten övgü almıştı.

Ancak Yahudiler, bu durumu fazlasıyla içerledi. Soykırım yapan İsrail'e şirin gözükmek isteyenler, Gere ile olan anlaşmalarını iptal etmeye başladı. Ancak Gere, bu durumu da önemsemedi. Birçok kez Filistin'e giden Gere, yakın çevresine, "Orada yaşanan zulme sessiz kalmak kabul edilemez. Tarih bugün sessiz kalanları unutmayacak" dediği öğrenildi.

Ünlü aktör Richard Gere, eşi Alejandra Silva ve üç çocuğuyla birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleştikten sonra Hollywood'da yaşanan Yahudi lobisini eleştirmişti.