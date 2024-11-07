AB’den Apple’a ceza şoku

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'nı (Digital Markets Act, DMA) ihlal etti. App Store dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere kullanıcıları yönlendirmeyi kısıtlayarak rekabeti engelledi. AB Komisyonu, harekete geçti. Apple'a verilecek cezanın miktarı henüz açıklanmadı. Ancak DMA kurallarına göre şirketler yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar, tekrar eden ihlallerde ise yüzde 20'ye kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Apple'ın geçen yılki gelirleri göz önüne alındığında, bu cezanın 38 milyar dolara kadar ulaşabileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN