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Mekke'de canlı bomba iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama

Mekke'de çevreye korku ve panik salan bir kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alınması, sosyal medyada "canlı bomba" alarmına neden oldu. Yetkililer, şüphelinin savcılığa sevk edildiğini belirtirken, Mescid-i Haram çevresinde saldırı girişiminde bulunulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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Mekke'de canlı bomba iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama

Suudi Arabistan, Mekke'de canlı bomba iddiasıyla alarm durumuna geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Mekke. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviMekke. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

CANLI BOMBA İDDİASI YALANLANDI

Yetkililer, olayla ilgili dolaşıma sokulan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.

Bazı sosyal medya hesaplarında ise Mekke'de, Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde gözaltına alınan kişinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

Suudi makamların açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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Mekke'de canlı bomba iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama-3 Mekke'de canlı bomba iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama-4 Mekke'de canlı bomba iddiası! Suudi Arabistan'dan açıklama-5

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