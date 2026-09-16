ABD'den İsrail'e son yılların en büyük bomba satışı! Trump Kongre'ye baskı yapıyor
ABD İsrail'e son dönemin en büyük bomba satışını yapmaya hazırlanıyor. 2,8 milyar dolarlık bomba satış paketi Kongre komitelerine bildirilirken paket kapsamında gönderilmesi planlanan 2.000 librelik yıkıcı mühimmatlar bölgedeki sivil kayıplar ve insani riskler nedeniyle endişe yaratıyor. Trump yönetimi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan siyasi gerilimlere ve artan eleştirilere rağmen Washington yönetimi, satışın onaylanması için Kongre'ye yoğun baskı uyguluyor.
ABD İsrail'e son yılların en büyük bomba satışını yapmaya hazırlanıyor.
ABD'DEN İSRAİL'E SON YILLARIN EN BÜYÜK BOMBA SATIŞI
Bir ABD yetkilisi The Washington Post'a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin, son yıllardaki bu tartışmalı mühimmatın en büyük tekli satışı kapsamında İsrail'e 200.000 poundluk bomba satışı hazırlığında olduğunu söyledi.
2,8 milyar dolarlık ve ABD vergi mükelleflerinin parasıyla satın alınacak olan bu paket, her biri yaklaşık 900 kg ağırlığında olan 20.000 adet MK-84 ve 20.000 adet BLU-117 dahil olmak üzere 40.000 bomba içeriyor.
DELİCİ BAŞLIKLAR, YIKICI MÜHİMMATLAR…
Askeri meseleleri görüşmek üzere diğerleri gibi isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkili satışın ayrıca 20.000 adet I-2000 delici başlık da içerdiğini söyledi.
The Washington Post'un belirttiğine göre Batı askeri cephaneliklerindeki en yıkıcı mühimmatlar arasında yer alan bir MK-84, binlerce feet yani yüzlerce metre boyunca her yöne metal parçaları saçar, kalın betonu delip geçebilir ve genellikle toprakta büyük kraterler oluşturur.
Bekleyen bu satışın Kongre komitelerine gayri resmi şekilde bildirildiği belirtildi.
WASHINGTON FİNANSE EDİYOR
Her ne kadar bir satış olarak tanımlansa da bu işlem, İsrail'in silahları satın alması için Yabancı Askeri Finansman olarak bilinen bir mekanizma aracılığıyla finanse ediliyor.
Bu paket, normal Kongre inceleme sürecini baypas eden tartışmalı 2025 yılındaki 2,04 milyar dolarlık satış da dahil olmak üzere, Biden yönetimi ve Trump yönetimi döneminde İsrail'e yapılan önceki 2.000 librelik mühimmat satışlarının büyüklüğünü geride bırakıyor.
İSRAİL GAZZE VE LÜBNAN'DA YÜZLERCE KEZ KULLANMIŞTI
2.000 librelik bombalar, İsrail tarafından Gazze ve Lübnan'da yüzlerce kez kullanıldı ve bu bölgelerdeki can kayıplarında önemli bir rol oynadı. İsrail, Gazze'de siviller için güvenli bölge ilan ettiği alanlara MK-84 bombalarıyla saldırdı.
Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli danışmanlarından Brian Finucane, "İsrail'in Gazze'de ve bir ölçüde güney Lübnan'da yürüttüğü hava savaşı göz önüne alındığında, bu tür silahların yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılacağına dair gerçek endişeler var." dedi. Finucane ayrıca, "Bu, ortada geçerli askeri hedefler olduğunu varsayarsak geçerli. Çünkü İsrail'in neyi geçerli bir askeri hedef olarak gördüğüne dair de endişeler bulunuyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP İSRAİL İLE GERİLİME RAĞMEN SATIYOR
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet saldırıları ve İsrail'in Lübnan ile Suriye'deki askeri operasyonlarına dair devam eden endişeler de dahil olmak üzere, İsrail ile Trump yönetimi arasında yaşanan gerilime rağmen ABD'nin bu satışa desteği devam ediyor. İsrailliler ayrıca, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail güçlerinin çekilmesini öngören Trump'ın Gazze barış planını da reddettiler.
Trump yönetimi, savaşı sonlandırmayı amaçlayan ve kısa süren bir anlaşmayı İran ile imzaladığında, Netanyahu'nun müttefikleri bu anlaşmayı sert bir şekilde eleştirmiş ve müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i hedef almışlardı.
Ara seçimler yaklaşırken çatışmanın uzamasıyla birlikte Trump ve danışmanları, hızlı ve kesin bir zafer vaadiyle savaşı zorlayan Netanyahu'dan giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladılar.
Washington Post, bu tür siparişlerin teslimat süresinin birkaç yılı bulabilse de bu tür satışların onaylanması ikili ilişkilere dair daha geniş bir mesaj verdiğini belirtti.
Finucane, "Eğer Trump yönetiminin amacı Orta Doğu'da ortalığı sakinleştirmekse, bunun zamanlaması alışılmadık bir durum. Niyet göstersinler ya da göstermesinler, bu durum İsrail'e duyulan güvenin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.
İddiaya göre Trump yönetimi, Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderlerine satışı onaylamaları için baskı yapıyor.