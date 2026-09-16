Gazze

İSRAİL GAZZE VE LÜBNAN'DA YÜZLERCE KEZ KULLANMIŞTI

2.000 librelik bombalar, İsrail tarafından Gazze ve Lübnan'da yüzlerce kez kullanıldı ve bu bölgelerdeki can kayıplarında önemli bir rol oynadı. İsrail, Gazze'de siviller için güvenli bölge ilan ettiği alanlara MK-84 bombalarıyla saldırdı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli danışmanlarından Brian Finucane, "İsrail'in Gazze'de ve bir ölçüde güney Lübnan'da yürüttüğü hava savaşı göz önüne alındığında, bu tür silahların yoğun nüfuslu bölgelerde nasıl kullanılacağına dair gerçek endişeler var." dedi. Finucane ayrıca, "Bu, ortada geçerli askeri hedefler olduğunu varsayarsak geçerli. Çünkü İsrail'in neyi geçerli bir askeri hedef olarak gördüğüne dair de endişeler bulunuyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP İSRAİL İLE GERİLİME RAĞMEN SATIYOR

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet saldırıları ve İsrail'in Lübnan ile Suriye'deki askeri operasyonlarına dair devam eden endişeler de dahil olmak üzere, İsrail ile Trump yönetimi arasında yaşanan gerilime rağmen ABD'nin bu satışa desteği devam ediyor. İsrailliler ayrıca, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail güçlerinin çekilmesini öngören Trump'ın Gazze barış planını da reddettiler.

Trump yönetimi, savaşı sonlandırmayı amaçlayan ve kısa süren bir anlaşmayı İran ile imzaladığında, Netanyahu'nun müttefikleri bu anlaşmayı sert bir şekilde eleştirmiş ve müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i hedef almışlardı.



Ara seçimler yaklaşırken çatışmanın uzamasıyla birlikte Trump ve danışmanları, hızlı ve kesin bir zafer vaadiyle savaşı zorlayan Netanyahu'dan giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladılar.

Washington Post, bu tür siparişlerin teslimat süresinin birkaç yılı bulabilse de bu tür satışların onaylanması ikili ilişkilere dair daha geniş bir mesaj verdiğini belirtti.

Finucane, "Eğer Trump yönetiminin amacı Orta Doğu'da ortalığı sakinleştirmekse, bunun zamanlaması alışılmadık bir durum. Niyet göstersinler ya da göstermesinler, bu durum İsrail'e duyulan güvenin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

İddiaya göre Trump yönetimi, Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderlerine satışı onaylamaları için baskı yapıyor.

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