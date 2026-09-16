AB Çocuk Yasası geliyor! 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ebeveyn izni şartı bekleniyor
Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmayı amaçlayan AB Çocuk Yasası için geri sayım başladı. Taslak kapsamında 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ebeveyn izni şartı getirilmesi beklenirken yapay zekâ destekli sohbet uygulamalarının da kapsamına alınması gündemde.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla hazırlanan "AB Çocuk Yasası"nı 17 Eylül'de sunacağını duyurdu. Yasa teklifinde, AB genelinde sosyal medya kullanımına yaş kısıtlaması getirilmesinin de yer alması bekleniyor.
Politico internet sitesinin yasa teklifinin hazırlık belgelerine dayandırdığı haberine göre, düzenlemenin sosyal medya ve video paylaşım platformlarının yanı sıra yapay zekâ destekli sohbet uygulamalarını da kapsaması bekleniyor. Eğitim amaçlı kullanılan uygulamaların ise kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
Basına yansıyan haberlere göre Avrupa'da 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getirilmesi planlanıyor.
SOSYAL MEDYA PLUS
AB'deki taslak metne göre Instagram, TikTok ve YouTube'da 15 yaş altı çocuklar için ebeveyn izni şartı getirilmesi bekleniyor.
AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti", 13 yaşın altındaki çocukların "sosyal medya plus" olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesini tavsiye etmişti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "algoritmaların şekillendirdiği çocuklukları" kabul etmek zorunda olmadıklarını belirtti.
Von der Leyen, 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında yeni yasa teklifine ilişkin detayları aktaracağını ifade etti.
ACİL KAPAMA BUTONU OLMALI
Yapay zekâ şirketi Anthropic, yapay zekâ sistemlerinin giderek daha fazla insan müdahalesi olmadan yazılım geliştirme ve araştırma süreçlerini yürütebildiğini bildirdi.
Şirket, bu eğilimin devam etmesi halinde kendi kendini geliştirebilen sistemlerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark da yapay zekânın insan müdahalesi olmadan kendini geliştirebileceği konusunda uyardı.
Clark, "Yapay zekâ sistemleri için 'acil durdurma düğmesinin' zorunlu olması gerekebilir" dedi.