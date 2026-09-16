Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla hazırlanan "AB Çocuk Yasası"nı 17 Eylül'de sunacağını duyurdu. Yasa teklifinde, AB genelinde sosyal medya kullanımına yaş kısıtlaması getirilmesinin de yer alması bekleniyor. Politico internet sitesinin yasa teklifinin hazırlık belgelerine dayandırdığı haberine göre, düzenlemenin sosyal medya ve video paylaşım platformlarının yanı sıra yapay zekâ destekli sohbet uygulamalarını da kapsaması bekleniyor. Eğitim amaçlı kullanılan uygulamaların ise kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Basına yansıyan haberlere göre Avrupa'da 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getirilmesi planlanıyor. AB Çocuk Yasası kapsamında 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündemde. (Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır) SOSYAL MEDYA PLUS AB'deki taslak metne göre Instagram, TikTok ve YouTube'da 15 yaş altı çocuklar için ebeveyn izni şartı getirilmesi bekleniyor. AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti", 13 yaşın altındaki çocukların "sosyal medya plus" olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesini tavsiye etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "algoritmaların şekillendirdiği çocuklukları" kabul etmek zorunda olmadıklarını belirtti. Von der Leyen, 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında yeni yasa teklifine ilişkin detayları aktaracağını ifade etti.