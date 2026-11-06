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İsrail ateşkesi yine ihlal etti, çadırlara kurşun yağdırdılar! Gazze'de 15 yaşındaki çocuk vefat etti

İsrail askerlerinin Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sivillerin çadırlarına açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen son verilere göre ateşkesten bu yana ölenlerin sayısı 1602'ye çıktı.

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İsrail ateşkesi yine ihlal etti, çadırlara kurşun yağdırdılar! Gazze'de 15 yaşındaki çocuk vefat etti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, güneydeki Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Açılan ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti. (Foto: AA)15 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti. (Foto: AA)

ÇADIRLARI HEDEF ALDILAR: 15 YAŞINDAKİ MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yaşanan olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı:

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları yoğun bir şekilde ateş altına aldığını belirtti.

Yapılan saldırıda açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsrail ateşkesi yine ihlal etti, çadırlara kurşun yağdırdılar! Gazze'de 15 yaşındaki çocuk vefat etti-3

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: ATEŞKESTEN BU YANA 1602 CAN KAYBI

İsrail'in Gazze'deki ihlalleri ve saldırıları her geçen gün can almaya devam ederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı güncel rakamları paylaştı:

İsrail'in ilan edilen ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1602'ye, yaralı sayısı ise 5 bin 794'e yükseldi.

İsrail ateşkesi yine ihlal etti, çadırlara kurşun yağdırdılar! Gazze'de 15 yaşındaki çocuk vefat etti-4

Toplam bilanço: İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü yıkıcı saldırılarda toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı ise 175 bini aştı.

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