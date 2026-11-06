İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, güneydeki Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Açılan ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Yapılan saldırıda açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah olay yerinde yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları yoğun bir şekilde ateş altına aldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yaşanan olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı:

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: ATEŞKESTEN BU YANA 1602 CAN KAYBI

İsrail'in Gazze'deki ihlalleri ve saldırıları her geçen gün can almaya devam ederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı güncel rakamları paylaştı:

İsrail'in ilan edilen ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1602'ye, yaralı sayısı ise 5 bin 794'e yükseldi.