ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı

Donald Trump yönetimi, sınır dışı edilmelerine neden olabilecek suçlar işleyip işlemediklerini tespit etmek için 55 milyon ABD vizesi sahibinin tamamını incelemeye başlayacak.
VİZELER İPTAL EDİLİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, "geçerlilik süresini aştığına, suç faaliyetinde bulunduğuna, kamu güvenliğine tehdit oluşturduğuna, herhangi bir terör faaliyetine katıldığına veya terör örgütüne destek sağladığına" dair belirtiler gösteren ABD vizesi sahibi göçmenlerin ABD'de yaşama izinlerinin iptal edileceğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Associated Press'e yaptığı açıklamada, tüm ABD vize sahiplerinin sınır dışı edilmelerine neden olabilecek suçları tespit etmek amacıyla "sürekli incelemeye" tabi tutulduğunu söyledi.
Bakanlık, "Vize verildikten sonra potansiyel bir uygunsuzluğa işaret eden kolluk kuvvetleri veya göçmenlik kayıtları veya diğer bilgiler dahil olmak üzere, incelememizin bir parçası olarak mevcut tüm bilgileri inceliyoruz" dedi.
6 BİN ÖĞRENCİ VİZESİ İPTAL EDİLDİ
Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana 6 bin öğrenci vizesi iptal edildi. Bunların yaklaşık 4 bini yasayı ihlal eden uluslararası öğrencilerden alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili daha önce The Post'a yaptığı açıklamada, bu kişilerin "büyük çoğunluğunun" alkollü araç kullanma, hırsızlık veya saldırı gibi suçlar işlediğini söylemişti.
300'den fazla belge, sahiplerinin "teröre destek" verdiği iddiasıyla iptal edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e destek veren öğrencilerin Hamas için para topladığını iddia etti.