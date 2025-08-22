ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı

Donald Trump yönetimi, sınır dışı edilmelerine neden olabilecek suçlar işleyip işlemediklerini tespit etmek için 55 milyon ABD vizesi sahibinin tamamını incelemeye başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Reuters

VİZELER İPTAL EDİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, "geçerlilik süresini aştığına, suç faaliyetinde bulunduğuna, kamu güvenliğine tehdit oluşturduğuna, herhangi bir terör faaliyetine katıldığına veya terör örgütüne destek sağladığına" dair belirtiler gösteren ABD vizesi sahibi göçmenlerin ABD'de yaşama izinlerinin iptal edileceğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Associated Press'e yaptığı açıklamada, tüm ABD vize sahiplerinin sınır dışı edilmelerine neden olabilecek suçları tespit etmek amacıyla "sürekli incelemeye" tabi tutulduğunu söyledi.

Bakanlık, "Vize verildikten sonra potansiyel bir uygunsuzluğa işaret eden kolluk kuvvetleri veya göçmenlik kayıtları veya diğer bilgiler dahil olmak üzere, incelememizin bir parçası olarak mevcut tüm bilgileri inceliyoruz" dedi.