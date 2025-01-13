Şam Ankara ile aynı çizgide! Ahmed El Şara rakam vererek duyurdu: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü (AA)

Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara (Takvim.com.tr)



AHMET EL ŞARA: 2 YILDA 14 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNECEK



Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara, Esad rejiminin devrilmesiyle ülkeye dönüşlerin hızlanacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak" ifadelerini kullandı.



"ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"



Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceklerini dile getiren Ahmet El Şara, "Devlet zayıfsa o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz. Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz" dedi.

Şara, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunun üstesinden geldiğini belirterek, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık" ifadesini kullandı.





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