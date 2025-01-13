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Şam Ankara ile aynı çizgide! Ahmed El Şara rakam vererek duyurdu: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye'ye onurlu geri dönüşler sürüyor. Türkiye sınır geçişlerinde kolaylık sağlarken Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak” ifadelerini kullandı. Bu sözler Şam'daik geçiş hükümetinin Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Ankara'da aynı çizgide ilerlediğini gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 15:27
Şam Ankara ile aynı çizgide! Ahmed El Şara rakam vererek duyurdu: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

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    Suriye'de yeni dönemin inşası hızla sürüyor. Ahmed El Şara liderliğindeki geçiş hükümeti birçok noktada Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.

    Kritik konu başlıklarından birisi de Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü.
    Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü (AA)Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü (AA)

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.

    8 Aralık 2024'te Şam'ın düşmesiyle sınır kapıları açıldı. 52 binden fazla Suriyeli Türkiye ve Başkan Erdoğan'a dualar eşliğinde memleketlerine geri döndü.

    Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara (Takvim.com.tr)Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara (Takvim.com.tr)

    AHMET EL ŞARA: 2 YILDA 14 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNECEK

    Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed El Şara, Esad rejiminin devrilmesiyle ülkeye dönüşlerin hızlanacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak" ifadelerini kullandı.

    "ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

    Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceklerini dile getiren Ahmet El Şara, "Devlet zayıfsa o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz. Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz" dedi.

    Şara, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunun üstesinden geldiğini belirterek, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık" ifadesini kullandı.

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