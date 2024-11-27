ABD’deki okullarda göçmen paniği! Trump’ın sınır çarları hazır: Çocuklar saklanmaya başladı

ABD'de 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanan eski Başkan Donald Trump 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken ülkedeki göçmenlerde panik başladı. Göçmenleri sınır dışı etmeyi vadeden Trump, seçimi kazandıktan sonra ABD'den Meksika'ya yoğun geçiş başlamıştı.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde düzenlenen törenle, geçen yıl sınır geçişi sırasında hayatını kaybeden 146 göçmen anıldı. Katılımcılar, Meksika ve ABD'yi ayıran Rio Grande nehrinin iki yakasında bir araya gelerek, kayıplar için yas tuttu. Törene, Meksika, ABD ve diğer ülkelerden din adamları katıldı. Din görevlileri, göçmenlerin anısına dua etti. Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla birlik ve dayanışma için mesaj verdi, 09.11.2024, AA

OKULLARDA GÖÇMEN PANİĞİ

Trump'ın toplu sınır dışı sözleri özellikle Oregon'da büyük paniğe yol açtı. Trump'ın göçmenlik ajanlarının okullara gireceği ve göçmen öğrencileri toplayacağı söylentisi yayılırken eğitimcilerde ise göçmenlerin çocuklarını okuldan alacağına yönelik endişe başladı.

"İNSANLAR EĞİLMEYE VE SAKLANMAYA BAŞLADI"

Oregon'da bir okul müdürü olan Gustavo Balderas "İnsanlar eğilmeye ve saklanmaya başladı" dedi. Ülkenin dört bir yanındaki eğitimciler, seçilmiş başkan ülkede yasadışı olarak bulunan milyonlarca göçmeni sınır dışı etme vaadini yerine getirse de getirmese de kargaşaya hazırlanıyor. Eğitimciler ve hukuk gözlemcileri, Trump bu konuda hiçbir şey yapmasa, sadece konuşsa bile göçmenlerin çocuklarının zarar göreceğini söyledi.

UCLA Hukuk Fakültesi profesörlerinden Hiroshi Motomura, "İnsanları sürekli olarak toplu sınır dışı edilme ihtimaliyle tehdit ederseniz bu durum insanların toplum içinde işlevlerini yerine getirmelerini ve çocuklarının eğitim almalarını gerçekten engeller" dedi.

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi. Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor. Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi, 06.11.2024, AA

"ÇOCUKLAR OKULA GELİYOR AMA KORKUYOR"

Massachusetts'e gelen Orta Amerikalı göçmenlerin uzun zamandır ilk durağı olan Boston banliyösündeki Chelsea Devlet Okulları'nın müdürü Almudena Abeyta, "Çocuklar hala okula geliyor ama korkuyorlar" dedi.

OKULLARDA TUTUKLAMA UYGULAMASI KALKMIŞTI

Göçmenlik yetkilileri okullarda velileri ya da öğrencileri tutuklamaktan kaçınıyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı 2011 yılından bu yana, göçmenlik görevlilerinin okullar, hastaneler ve ibadethaneler de dahil olmak üzere "hassas yerler" yakınında tutuklama veya diğer yaptırım işlemleri uygulamıyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 2021'deki bir politika güncellemesinde bunu yapmanın temel hizmetlere erişimi engelleyebileceğini yazmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi. Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor. Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi, AA

TRUMP SINIR ÇARLARINI SEÇTİ

Heritage Vakfı'nın Trump'ın ikinci dönemine yönelik politika yol haritası olan Proje 2025, "hassas yerler" hakkındaki kılavuzun iptal edilmesi çağrısında bulunuyor. Trump plan üzerinde çalışan pek çok kişiyi "sınır çarı" olarak aday gösterdi.

Los Angeles'taki İnsancıl Göçmen Hakları Koalisyonu İcra Direktörü Angelica Salas, göçmenlik bürosu görevlilerinin çocuklarını okula bırakan bir ebeveyni tutuklaması halinde bunun kitlesel bir paniğe yol açabileceğini söyledi ve "Eğer bir okulda bir şey olursa, bu orman yangını gibi yayılır ve çocuklar okula gelmeyi bırakır" dedi.