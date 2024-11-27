SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı için yeni karar: Vergiler düşürüldü kontenjan açıldı

Ticaret Bakanlığı ayçiçek yağı üreten sanayicilerin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçek yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gümrük vergilerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bu itibarla yağlık ayçiçeği tohumunda İthalat Rejimi kapsamında %27 olarak uygulanan gümrük vergisi %12, 8788 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanı çerçevesinde %8 olarak uygulanacak gümrük vergisi ise %0 olarak revize edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ayçiçek yağı için yeni karar: Vergiler düşürüldü kontenjan açıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı ayçiçeği yağı üreten sanayicilerin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gümrük vergilerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak, Ticaret Bakanlığımız tarafından ticaret politikalarının tüm araçları zamanlıca ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde rekolte ve verimin düşmesine yol açan olumsuz iklim şartlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisi sonucunda, üretimi tüm dünyada olumsuz yönde etkilenen yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağında arz talep dengesinin sağlanması ve aynı zamanda yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin artırılması açısından, çiftçimizin teşvik edilerek gözetilmesini teminen Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde konu Ticaret Bakanlığı yakinen takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda, 5/8/2024 tarihli ve 8788 sayılı Karar uyarınca, yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması gereği dikkate alınarak, iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında, 1 Temmuz-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere, ülkemizde ham ve rafine ayçiçeği yağı üretimi yapan firmalara yönelik, 2025 yılı Mayıs ayına kadar geçerli 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında % 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton, ham ayçiçeği yağı ithalatında % 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır.

Bu kapsamdaki ithalattan, çiftçimizden alım yapan firmaların öncelikli olarak yararlanacak olmaları, ve söz konusu ithalata sadece ülkemizde yerli tohumun tükeneceği Ocak-Nisan aylarında izin verilecek olması, bu yıl hasat döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumunun iyi bir fiyatla satışına imkan tanımış, çiftçimizin 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun olumlu yönde etkilendiği memnuniyetle gözlemlenmiştir.

Diğer taraftan, yağlık ayçiçeği tohumu rekoltesinde dünya genelinde gerçekleşen düşüş, dünya fiyatlarındaki yükselme eğilimi, ayrıca sanayileşme kapsamında sektörün değişen yapısı nedeniyle yurtdışındaki tedarikçilerin tohumdan ziyade ham yağ satma eğiliminde olmaları nedeniyle, bitkisel yağ üreticisi ve yağlı tohum kırma sanayicisi firmalarımızın ayçiçeği tohumu temininde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.



Bu nedenle, sanayicinin ve kırmacının gerekli hammaddesini yurtiçinden olduğu gibi, yurtdışından da tedarikçi ülkelerin içinde bulunduğu hasat boyunca makul fiyatlarla tedarik edebilmesini, böylelikle ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin öncelikle alınması ihtiyacı hasıl olmuş, anılan üründe uygulanan gümrük vergisi çiftçimizi, sanayicimizi ve nihai tüketiciyi gözetecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla yağlık ayçiçeği tohumunda İthalat Rejimi kapsamında %27 olarak uygulanan gümrük vergisi %12, 8788 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanı çerçevesinde %8 olarak uygulanacak gümrük vergisi ise %0 olarak revize edilmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Halkbank
Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi
Türk Telekom
Jonathan David operasyonu! Victor Osimhen’den sonra Galatasaray’dan ses getirecek transfer için düğmeye basıldı
Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı
İBB’nin bütçesi onaylandı: Konser bütçesi deprem bütçesini geçti
Başkan Erdoğan’dan 7. Din Şûrası’nda önemli açıklamalar: İslam varsa Türkiye vardır | RTÜK’e harekete geçin talimatı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı
Alman otomotiv devi Volkswagen iflasın eşinde! Çalışanlar isyanda: Tabutunu kaldırdılar
Narin Güran’ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar’ın aracının olay günü görüntüleri ortaya çıktı
DEM Parti Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu
SON DAKİKA