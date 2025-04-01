ABD’de yeni yapay zeka modeli: Düşünceler sese dönüştürülebilecek!

ABD'de araştırmacılar, yürüttükleri çalışma kapsamında, beyin aktivitelerini sese çeviren bir yapay zeka modeliyle eğitilen cihazı, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirdi.



Hastanın belirli cümleleri zihninde canlandırdığında, beynindeki sinyalleri elektrotlar aracılığıyla kaydeden araştırmacılar, hastanın felç geçirmeden önceki ses kayıtlarından yararlanarak oluşturdukları ses sentezleyicisiyle düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürdü.

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