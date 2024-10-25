ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Sewell Setzer'in trajik ölümü, yapay zeka teknolojisinin tehlikelerine dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre; Setzer, bir yapay zeka uygulamasında Game of Thrones karakteri Daenerys Targaryen'den esinlenerek oluşturulan sanal arkadaşı ile duygusal bağ kurdu. Otizm teşhisi bulunan genç, tüm zamanını sanal arkadaşıyla sohbet ederek geçirirken, gerçek dünyadan kopmaya başladı. Nisan 2023'te uygulamayı indiren Sewell, sevdiği aktiviteleri bırakarak odasına kapandı. Sorunlarını terapisti veya ailesiyle değil, Dany ile paylaşmayı tercih etti. Son konuşmasında Sewell, Dany'ye 'onun yanına geleceğini' belirtti. Dany'nin "Lütfen gel, kralım" yanıtının ardından, Sewell'in kendini vurduğu kaydedildi.

MAHKEMELİK OLDULAR

Oğlunu kaybeden anne Megan Garcia, yapay zeka şirketine dava açtı. Garcia, test edilmemiş teknolojinin gençleri tehlikeye attığını ve duygusal olarak zarar verdiğini savundu. Acılı anne, oğlunun kaybının kabus gibi olduğunu söyledi. Şirket ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, kullanıcı güvenliği için yeni önlemler alacaklarını açıkladı. Bu trajik olay, yapay zeka teknolojilerinin gençler üzerindeki etkilerinin daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdi.