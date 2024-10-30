ABD’de Türk işletmeci Naciye Emren’e siyonist tehdit!

ABD New Jersey'nin Englishtown kasabasında "Baklava Lady" adında vegan pastane işleten Naciye Emren, tehditlere rağmen Filistin'e yönelik desteğinden geri adım atmadı. Dükkanın tabelasına "Biz sadece herkes için barışa inananlara hizmet ediyoruz. Özgür Filistin ve Lübnan'dan elinizi çekin" diye yazdı. Ardından tepki aldı. Kasabadaki bir hahamın çağrısı üzerine pastanenin önünde İsrail bayraklarıyla bir protesto düzenlendiğini vurguladı. Gösteri sonrası da tabelaya, "Herkes için barış. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" diye yazınca da pastanede oturacak yer kalmadı.

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