İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan din adamlarına yönelik saldırıların kayıtlara geçtiği ve Batı Şeria'daki Hristiyanların yerleşimci şiddeti nedeniyle göç endişesi yaşadığı bir dönemde, İsrail'in "Orta Doğu'da Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer" olduğunu savundu.



Soykırım şebekesinin elebaşı Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, orduda hayatını kaybeden Arapça konuşan Hristiyan askerler için yapılacak anıtın temel atma töreninde konuştu.

İsrail'i "ilerleme, hoşgörü ve güvenlik adası" olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail ve İsrail askerlerinin dünya genelinde savaş suçlarıyla suçlanmasına ve ülkesinin "azınlıklara zulmeden" bir devlet olarak gösterilmesini hedef aldı. İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğunu hezeyanlarını savunan Netanyahu, Hristiyanların ülkede korunduğunu savundu.

Netanyahu, "Burası Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer, İsrail. Orta Doğu'da tek yer burası." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, Gazze'den Doğu Kudüs'e ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar Hristiyan toplumuna ve dini mekanlara yönelik son yıllarda kayıtlara geçen saldırıları yeniden gündeme getirdi.