Gazze’de kiliseler vuruldu, Batı Şeria’da saldırılar arttı: Netanyahu “Hristiyanların geliştiği tek yer İsrail” dedi
Gazze’de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sürdüren İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez “İsrail Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer” iddiasını ortaya attı. Müslüman sivillerin hedef olduğu Gazze’de kiliselerin de vurulması, Doğu Kudüs’te Hristiyan din adamlarına yönelik saldırılar ve Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti ise Netanyahu’nun sözleriyle çelişen tabloyu gözler önüne serdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan din adamlarına yönelik saldırıların kayıtlara geçtiği ve Batı Şeria'daki Hristiyanların yerleşimci şiddeti nedeniyle göç endişesi yaşadığı bir dönemde, İsrail'in "Orta Doğu'da Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer" olduğunu savundu.
Soykırım şebekesinin elebaşı Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, orduda hayatını kaybeden Arapça konuşan Hristiyan askerler için yapılacak anıtın temel atma töreninde konuştu.
İsrail'i "ilerleme, hoşgörü ve güvenlik adası" olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail ve İsrail askerlerinin dünya genelinde savaş suçlarıyla suçlanmasına ve ülkesinin "azınlıklara zulmeden" bir devlet olarak gösterilmesini hedef aldı. İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğunu hezeyanlarını savunan Netanyahu, Hristiyanların ülkede korunduğunu savundu.
Netanyahu, "Burası Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer, İsrail. Orta Doğu'da tek yer burası." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun sözleri, Gazze'den Doğu Kudüs'e ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar Hristiyan toplumuna ve dini mekanlara yönelik son yıllarda kayıtlara geçen saldırıları yeniden gündeme getirdi.
GAZZE'DE SIĞINDIKLARI KİLİSELER VURULDU
Gazze'de yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi yerleşkesi, 19 Ekim 2023'te İsrail hava saldırısında vuruldu.
Saldırıda kilise yerleşkesindeki bir bina çökerken, aralarında Hristiyan Filistinlilerin de bulunduğu siviller hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise kilisenin doğrudan hedef alınmadığını, yakınlardaki bir hedefe düzenlenen saldırı sırasında yerleşkenin zarar gördüğünü savundu.
Gazze'deki Hristiyan toplumunun sığındığı dini mekanlar 2025'te de saldırıların hedefi oldu.
17 Temmuz 2025'te Gazze Şeridi'ndeki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi İsrail saldırısında vuruldu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında kilisenin papazı Gabriel Romanelli de yer aldı. Kilise, savaş sırasında evlerini kaybeden yüzlerce Filistinliye sığınak olmuştu.
HRİSTİYAN DİN ADAMLARINA TÜKÜRDÜLER
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan din adamları, hacılar ve dini mekanlar da son yıllarda çok sayıda saldırı ve taciz vakasıyla karşı karşıya kaldı.
2023 yılında Kudüs'te Hristiyan kutsal mekanları ve din adamlarına yönelik 71 saldırı kayıtlara geçti. Vakalar arasında Hristiyan din adamlarına ve ibadet edenlere tükürülmesi, sözlü taciz ve dini mekanlara yönelik saldırılar yer aldı.
Aynı yıl İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlara ve kiliselere tükürdükleri şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Artan vakaların ardından bölgede Hristiyanlara yönelik tükürme ve nefret eylemlerini soruşturmak üzere özel ekip oluşturuldu.
Kudüs'teki Hristiyan kurumları da din adamlarına yönelik tacizlerin yanı sıra kilise mülkleri ve mezarlıkların hedef alınmasına ilişkin endişelerini birçok kez dile getirdi.
BATI ŞERİA'DAKİ HRİSTİYAN KASABASI HEDEF OLDU
İşgal altındaki Batı Şeria'da Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Taybeh kasabası da İsrailli yerleşimcilerin saldırılarıyla gündeme geldi.
7 Temmuz 2025'te yakınlardaki İsrail yerleşimlerinden gelen bir grup, Taybeh mezarlığı ile geçmişi 5. yüzyıla uzanan Aziz George Kilisesi yakınında yangın çıkardı. Kudüs Rum Ortodoks Patriği III. Theophilos, saldırının kasaba ve bölgedeki Hristiyan mirası açısından doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Kilise liderleri saldırıların ardından Taybeh'i ziyaret ederek yaşananlara tepki gösterdi.
Aynı ay kasaba bir kez daha saldırıya uğradı. 28 Temmuz'da araçlar ateşe verilirken bazı duvarlara tehdit içerikli yazılar yazıldı. Kasaba sakinlerinden biri, saldırganlardan birinin evine girmeye ve evi ateşe vermeye çalıştığını anlattı.
HRİSTİYANLAR GÖÇÜ DÜŞÜNÜYOR
Taybeh'deki saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların geleceğine ilişkin endişeleri de artırdı.
Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa, artan yerleşimci şiddetinin bazı Hristiyanları Batı Şeria'dan ayrılmayı düşünmeye ittiğini söyledi.
Taybeh'in Batı Şeria'da nüfusunun tamamı Hristiyanlardan oluşan son kasaba olduğuna dikkati çeken kilise liderleri, bölgede yüzyıllardır devam eden Hristiyan varlığının korunması çağrısında bulundu.
İSRAİL ASKERİ İSA HEYKELİNE BALTAYLA VURDU
Hristiyanlara yönelik tepki çeken olaylardan biri de İsrail'in askeri operasyon yürüttüğü Güney Lübnan'da yaşandı.
2026'da ortaya çıkan görüntülerde, Hristiyan nüfusun yaşadığı Debel bölgesinde bir İsrail askerinin yerde bulunan İsa heykeline baltayla vurduğu görüldü.
İsrail ordusu olayın ardından görüntülerde yer alan askerler hakkında disiplin işlemi uyguladı. Netanyahu'nun açıklamasını aktaran İsrail basını da olayı Hristiyanlara yönelik son dönem saldırı ve vandalizm örnekleri arasında sıraladı.
HRİSTİYAN NÜFUSUNUN KUDÜS'TEKİ AĞIRLIĞI AZALDI
İsrail Merkezi İstatistik Bürosunun tarihsel verilerine dayanan kayıtlara göre, 1967'de Doğu Kudüs'te Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 16,4'ünü oluşturuyordu. İsrail Merkezi İstatistik Bürosunun 2024 verilerine göre ise Kudüs'te 13 bin 100 Arap Hristiyan yaşıyor.
Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlar, İsrail ordusunun uygulamaları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrarlayan saldırıları nedeniyle göç etmeyi düşündüklerini ifade ediyor.