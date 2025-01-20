ABD’de TikTok’a giriş engellendi

ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi.

Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" şeklinde bir mesajla karşılaştı. ABD'de bugün başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, yasağın ertelenmesi için bir kararname imzalayacağını ancak şirketin yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini açıkladı.

Bunun ardından 12 saat sonra site, yeniden kullanıma açıldı. Tiktok, "Başkan Trump'a, teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.