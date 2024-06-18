Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA, sahil güvenliğin 3 yıl içinde düzinelerce göçmenin ölümüne neden olduğunu ortaya koyan BBC raporunun ardından soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Syriza'nın göç politikası şefi, 9 göçmenin 'kasıtlı' olarak denize atıldığını belirterek şunları söyledi: "Derinlemesine soruşturma talep ediyoruz, yanıtlar talep ediyoruz, hesap verebilirlik talep ediyoruz ve bunu yapmamızın nedeni de budur. Tüm insan hayatını önemsiyoruz ve insan hayatının kaybına alışamıyoruz."

'ERDOĞAN'IN AJANLARI' OLMAKLA SUÇLANDI

Yunan siyasetçi Giorgos Psychogios, BBC'ye, merkez sol partisinin, uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen çok sayıda raporun ardından yıllardır sahil güvenlik olaylarıyla ilgili hesap verilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Psychogios Yunan hükümetini, kendilerine bu soruları sorduğu için partisini "Yunan karşıtı", "Erdoğan ajanları" ve "provokatörler" olarak nitelendirmekle suçladı.