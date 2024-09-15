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Gazze’de kış öncesi karanlık manzara! 2 milyon insan barınma kriziyle karşı karşıya

Gazze hükümeti, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barınma krizinin derinleşeceği uyarısında bulundu. Yıpranmış çadırlar, kapalı sınır kapıları ve yeterli yardımın ulaşmaması nedeniyle binlerce insanın barınaksız kalma tehlikesi büyüyor. Uluslararası toplumdan acil destek çağrısı yapıldı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 00:42
Gazze’de kış öncesi karanlık manzara! 2 milyon insan barınma kriziyle karşı karşıya

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Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti.

ÇADIRLAR KULLANILAMAZ DURUMDA

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

BARINMA KRİZİ BÜYÜYOR

Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırların, 11 aydır devam eden savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranıp kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

GAZZE'DE KIŞ KAPIDA

Bu şartlarda kış mevsiminin kapıya dayandığı ve 2 milyon insanın barınaksız kalmasıyla sonuçlanacak insani bir felaketin yaşanacağı kaydedildi.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye giriş yapamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar temin etme çağrısı yapıldı.

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