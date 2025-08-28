PODCAST CANLI YAYIN

İspanya’da binlerce kişinin katıldığı domates festivalinde Filistin’e destek! Dev bayraklar açıldı

İspanya’da binlerce kişinin katıldığı domates festivalinde katılımcılar devasa Filistin bayrakları açarak Filistin’e destek gösterisi yaptı. O anlar gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İspanya’da binlerce kişinin katıldığı domates festivalinde Filistin’e destek! Dev bayraklar açıldı

İspanya'nın Valensiya yakınlarındaki Bunol'da düzenlenen La Tomatina yemek savaşı festivaline Filistin'e destek gösterileri damga vurdu.

İspanya’daki domates festivalinde Filistin’e destek gösterisi

DOMATES FESTİVALİNDE FİLİSTİN EYLEMİ

Çarşamba günü İspanya'nın La Tomatina meydanında binlerce kişinin katıldığı dünyanın en büyük yiyecek atma festivalinde büyük bir Filistin bayrağı açıldı.

Dev Filistin bayraklı gösterinin yanı sıra festivaldeki çok sayıda katılımcının ellerinde de Filistin bayrakları görüldü.

Domates festivalinde Filistin bayrakları, ReutersDomates festivalinde Filistin bayrakları, Reuters

İSPANY'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

İspanya 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımına açıkça tepki gösteriyor.

Başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler organize edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla geçtiğimiz haftalarda yapılan gösteriler kapsamında Madrid'in ünlü Retiro Parkı'ndaki Alfonso XII Anıtı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu yıkmak için 44'ten fazla ülkede sivil girişimlerde bulunan "Küresel Gazze Hareketi"nin öncülük ettiği gösteriye katılan İspanyollar, Filistin bayrakları taşıyarak, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlandadan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbedeİspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlandadan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda'dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti: "Senin alnını karışlayacağım" tehdidinin hesabı soruluyor
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar
CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar
Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?
Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
ASELSAN'da tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan "Çelik Kubbe" mesajı: Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray'da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP'a bildirildi ve İstanbul'a geldi
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor