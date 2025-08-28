Dev Filistin bayraklı gösterinin yanı sıra festivaldeki çok sayıda katılımcının ellerinde de Filistin bayrakları görüldü.

Çarşamba günü İspanya'nın La Tomatina meydanında binlerce kişinin katıldığı dünyanın en büyük yiyecek atma festivalinde büyük bir Filistin bayrağı açıldı.

Domates festivalinde Filistin bayrakları, Reuters

İSPANY'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

İspanya 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımına açıkça tepki gösteriyor.

Başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler organize edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla geçtiğimiz haftalarda yapılan gösteriler kapsamında Madrid'in ünlü Retiro Parkı'ndaki Alfonso XII Anıtı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu yıkmak için 44'ten fazla ülkede sivil girişimlerde bulunan "Küresel Gazze Hareketi"nin öncülük ettiği gösteriye katılan İspanyollar, Filistin bayrakları taşıyarak, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

İspanya'da binlerce kişinin katıldığı domates festivalinde Filistin'e destek! Dev bayraklar açıldı pic.twitter.com/nWfSQU6tFZ — Takvim (@takvim) August 28, 2025