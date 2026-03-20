İran'daki okul katliamından kurtulan küçük kız o anları anlattı

ABD ve İsrail’in İran'da bir kız ilkokuluna düzenlediği ve 185 cana mal olan vahşi saldırıdan yaralı kurtulan küçük öğrenci, okulunun saniyeler içinde nasıl bir mezarlığa dönüştüğünü ve yaşadığı dehşet dolu dakikaları gözyaşları içinde anlattı.

  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokuluna düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 185 kişi hayatını kaybetti.
  • Saldırıdan yaralı kurtulan bir kız öğrenci okulun tamamen yıkıldığını, herkesin yardım için bağırdığını ve altı ceset gördüğünü anlattı.
  • İran Kızılayı yaralı kız çocuğunun hastanede tedavi gördüğü görüntüleri yayımladı.
  • İran saldırıyı affedilmez bir savaş suçu olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump sorumluluğu İran'a yüklemeye çalıştı.
  • ABD medyasına göre devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna yönelik düzenlediği ve 185 kişinin yaşamını yitirdiği vahşi saldırıdan yaralı kurtulan küçük öğrencinin anlattıkları, yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi.

Tedavi gördüğü hastaneden dünyaya seslenen küçük kız, okulunun bir anda enkaza dönüşmesini ve arkadaşlarının cansız bedenleri arasında verdiği yaşam mücadelesini gözyaşları içinde paylaştı.

İran Kızılayı, Minab kentindeki bir ilkokula yönelik saldırılardan yaralı kurtulan bir kız çocuğunun görüntülerini yayımladı.

"RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ ZANNETTİM"

Yayımlanan görüntülerde, bir hastane odasında tedavi gördüğü anlaşılan küçük kız, saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." dedi.

"ALLAH İNTİKAMIMIZI ALACAK"

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak."

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.
İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

