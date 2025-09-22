PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Filistin'i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar

Macron, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıdığını açıkladı; Soykırımcıların temsilcilerinin koltuklarının boş ve yırtık olması dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin'i tanıdı.

Konuşma sırasında ise soykırımcıların koltuklarının boş ve yırtık olduğu görüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devleti'ni "Artık zamanı geldi" sözleriyle tanıdığını açıkladı.
Konuşma esnasında Filistinliler gözyaşlarını tutamazken, Terör devleti İsrail'in temsilcilerinin oturduğu koltukların boş ve yırtık olması dikkat çekti.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

