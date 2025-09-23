PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Dünya Videoları
ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 13:02
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun geçişi nedeniyle polis, Macron'un konvoyunu durdurdu. Yolda mahsur kalan Macron, yaşanan bu durumu bizzat Trump'ı arayarak anlattı.
Bunlar da Var
00:38
Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
22.09.2025
Pazartesi
01:09
Elazığ'da TIR refüje çarpıp devrildi
22.09.2025
Pazartesi
00:51
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
22.09.2025
Pazartesi
01:57
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
22.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN