BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in talebiyle esirlerin durumuna ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.
Gazze'deki durumun dehşet verici ve katlanılamaz bir hal almış durumda olduğunun altını çizen Jenca, "Filistinliler her gün sefil ve insanlık dışı koşullara maruz bırakılıyor. Mayıs sonundan bu yana, askeri kontrol altındaki yardım dağıtım noktaları civarında da dahil olmak üzere gıda temin etmeye çalışan 1200'den fazla Filistinli öldürüldü, 8 bin 100'den fazlası yaralandı." bilgisini verdi.
Jenca, ölümler ve yaralanmaların her geçen gün artmaya devam ettiğini ve acıların sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini de ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.
Gazze'de açlığın her yerde olduğuna dikkati çeken Jenca, "Genel Sekreter'in, aileleri için yiyecek temin etmeye çalışan insanların vurulması, öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden şiddeti kınamasına yönelik desteğini yineliyorum. Uluslararası hukuk bu konuda nettir: Siviller saygı görmeli, korunmalı ve asla hedef alınmamalı ya da kasıtlı olarak gıdadan ya da yaşamsal öneme sahip diğer yardımlara erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Bunu yapmak savaş suçudur." diye konuştu.
Jenca, İsrail'in sivillerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde, yeterli miktarda geçişine derhal izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı, "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulunarak, bunun Gazze'de kalan esirlerin de hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.