BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)



"GAZZE, GELECEKTEKİ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR VE ÖYLE KALMALIDIR"

Uluslararası hukukun bu konuda çok açık olduğuna dikkati çeken Jenca, "Gazze, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır." dedi.

Jenca, Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararında ifade edildiği üzere, İsrail'in "yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etmek ve Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını en kısa sürede sona erdirmekle yükümlü" olduğunu anımsattı.

BM'nin de bu konuda tutumunun çok net olduğunu kaydeden Jenca, Gazze'de süren şiddetin ve insani felaketin sona ermesi için tek yolun tam ve kalıcı bir ateşkes olduğunun altını çizdi.

Jenca, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Hayat kurtarıcı insani yardım Gazze'ye ölçekli biçimde ve hiçbir engel olmaksızın ulaşmalıdır ve sivillerin yardımlara güvenli ve engelsiz erişimi garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'de ya da daha geniş anlamda İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin bir askeri çözüm bulunmadığını belirten Jenca, "Gazze'deki insani felaketi hafifletecek, erken toparlanma ve yeniden inşayı başlatacak, İsraillilerin ve Filistinlilerin meşru güvenlik kaygılarını ele alacak, İsrail'in hukuka aykırı işgaline son verecek ve sürdürülebilir bir iki devletli çözümü sağlayacak siyasi ve güvenlik çerçevelerini oluşturmalıyız." mesajını verdi.