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BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir

Birleşmiş Milletler (BM), "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur" uyarısında bulundu.

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BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in talebiyle esirlerin durumuna ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)

Gazze'deki durumun dehşet verici ve katlanılamaz bir hal almış durumda olduğunun altını çizen Jenca, "Filistinliler her gün sefil ve insanlık dışı koşullara maruz bırakılıyor. Mayıs sonundan bu yana, askeri kontrol altındaki yardım dağıtım noktaları civarında da dahil olmak üzere gıda temin etmeye çalışan 1200'den fazla Filistinli öldürüldü, 8 bin 100'den fazlası yaralandı." bilgisini verdi.

Jenca, ölümler ve yaralanmaların her geçen gün artmaya devam ettiğini ve acıların sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini de ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.

BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)

Gazze'de açlığın her yerde olduğuna dikkati çeken Jenca, "Genel Sekreter'in, aileleri için yiyecek temin etmeye çalışan insanların vurulması, öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden şiddeti kınamasına yönelik desteğini yineliyorum. Uluslararası hukuk bu konuda nettir: Siviller saygı görmeli, korunmalı ve asla hedef alınmamalı ya da kasıtlı olarak gıdadan ya da yaşamsal öneme sahip diğer yardımlara erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Bunu yapmak savaş suçudur." diye konuştu.

Jenca, İsrail'in sivillerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde, yeterli miktarda geçişine derhal izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulunarak, bunun Gazze'de kalan esirlerin de hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)BM'den İsrail uyarısı: Gazze'nin tamamına operasyon felaket getirir (AA)

"GAZZE, GELECEKTEKİ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR VE ÖYLE KALMALIDIR"
Uluslararası hukukun bu konuda çok açık olduğuna dikkati çeken Jenca, "Gazze, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır." dedi.

Jenca, Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararında ifade edildiği üzere, İsrail'in "yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etmek ve Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını en kısa sürede sona erdirmekle yükümlü" olduğunu anımsattı.

BM'nin de bu konuda tutumunun çok net olduğunu kaydeden Jenca, Gazze'de süren şiddetin ve insani felaketin sona ermesi için tek yolun tam ve kalıcı bir ateşkes olduğunun altını çizdi.

Jenca, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Hayat kurtarıcı insani yardım Gazze'ye ölçekli biçimde ve hiçbir engel olmaksızın ulaşmalıdır ve sivillerin yardımlara güvenli ve engelsiz erişimi garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gazze'de ya da daha geniş anlamda İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin bir askeri çözüm bulunmadığını belirten Jenca, "Gazze'deki insani felaketi hafifletecek, erken toparlanma ve yeniden inşayı başlatacak, İsraillilerin ve Filistinlilerin meşru güvenlik kaygılarını ele alacak, İsrail'in hukuka aykırı işgaline son verecek ve sürdürülebilir bir iki devletli çözümü sağlayacak siyasi ve güvenlik çerçevelerini oluşturmalıyız." mesajını verdi.

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