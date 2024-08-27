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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması Mahir Mammadov Kuşadası'ndaki otelde ölü bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov, Kuşadası'nda kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:18 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eski koruması Mahir Mammadov Kuşadası’ndaki otelde ölü bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı.

Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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