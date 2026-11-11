ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Kongredeki siyasi dengeler değişti. Associated Press'in (AP) derlediği resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ederek Cumhuriyetçi Parti'yi geride bıraktı.

DEMOKRATLAR 255 SANDALYEYE ULAŞTI

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 255 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı. Böylece Demokratlar, Mecliste çoğunluk için gerekli olan 218 sandalye sınırını aşmış oldu.

Seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişmelerden biri de Cumhuriyetçilerin daha önce kontrol ettiği 44 sandalyenin Demokratlara geçmesi oldu.

13 SANDALYE İÇİN OY SAYIMI SÜRÜYOR

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin 422'sinin dağılımı belli olurken kalan 13 sandalye için oy sayımı devam ediyor.

Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına rağmen Demokratlar, ulaştıkları sandalye sayısıyla Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu garantiledi.

SENATODA DA ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

3 Kasım'da sandık başına giden ABD seçmenleri, eyaletlerdeki valilikler ve çeşitli yerel yönetim görevlerinin yanı sıra Kongrenin iki kanadındaki temsilcileri belirlemek için de oy kullandı.

Seçim kapsamında Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için oylama yapıldı.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, yalnızca Temsilciler Meclisi'nde değil, Senatoda da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

KONGREDE YENİ DÖNEMİN DENGELERİ BELİRLENDİ

ABD Kongresinin üst kanadı olan Senatoda üyeler 6 yıllık süre için seçiliyor. Senatonun yaklaşık üçte biri, iki yılda bir gerçekleştirilen seçimlerle yenileniyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerin tamamı ise her iki yılda bir seçmenlerin karşısına çıkıyor. Bu seçimlerde ortaya çıkan tablo, Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Demokratlara geçtiğini gösterdi.

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