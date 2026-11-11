Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri arasında yeni bir görüşme gerçekleştirilecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar ve Abu Dabi'de düzenlenen üçlü müzakereler hakkında bilgi verdi.