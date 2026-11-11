Rusya-ABD hattında diplomasi trafiği: Putin, Witkoff ve Kushner ile 12 Kasım'da görüşecek!
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini açıkladı. Uşakov, Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD arasında gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin kapsamlı ve faydalı geçtiğini belirterek Avrupa ülkelerinin görüşme sürecindeki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri arasında yeni bir görüşme gerçekleştirilecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar ve Abu Dabi'de düzenlenen üçlü müzakereler hakkında bilgi verdi.
PUTİN İLE TRUMP'IN TEMSİLCİLERİ 12 KASIM'DA GÖRÜŞECEK
Uşakov, Putin'in 12 Kasım'da ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul edeceğini bildirdi.
Görüşmenin saatine ilişkin açıklamada bulunan Uşakov, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak." ifadelerini kullandı.
ABU DABİ'DEKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelere değinen Uşakov, görüşmelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu belirtti.
Rus heyetinin müzakerelerin sonuçlarına ilişkin Kremlin'e henüz rapor sunmadığını aktaran Uşakov, görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AVRUPALI TEMSİLCİLER ABD VE UKRAYNA İLE TEMAS KURDU
Abu Dabi'deki müzakereler sırasında Avrupalı temsilcilerin de kentte bulunduğunu belirten Uşakov, söz konusu temsilcilerin görüşmelerin yürütüldüğü süreçte kulislerde ABD ve Ukrayna taraflarıyla çalıştığını ifade etti.
AVRUPA'NIN MÜZAKERELERE KATILIMI GÖRÜŞÜLECEK
Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik müzakerelere katılma ihtimalini de değerlendiren Uşakov, bu konunun görüşmelerin sonuçları dikkate alınarak istişare edileceğini kaydetti.