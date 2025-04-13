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ABD'de gözaltına alınan Rümeysa 7 sayfalık dilekçede başına gelenleri anlattı: Beni öldürmeyi amaçladılar

ABD'de maskeli devlet görevlileri tarafından "Filistin paylaşımı" nedeniyle gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, "Hepsi sivil kıyafetliydi. Bunun garip bir durum olduğunu düşündüm ve beni öldüreceklerinden emindim" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
ABD’de gözaltına alınan Rümeysa 7 sayfalık dilekçede başına gelenleri anlattı: Beni öldürmeyi amaçladılar

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki evinin yakınında iftara gideceği sırada yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, Vermont Federal Bölge Mahkemesine sunduğu 7 sayfalık dilekçede, yaşadıklarını anlattı.

Öztürk, "Yanımızda bir kadın polis memuru olmasını istedim ama etrafta hiç olmadığını söylediler. Hepsi sivil kıyafetliydi. Bunun garip bir durum olduğunu düşündüm ve beni öldüreceklerinden emindim" dedi.

Öztürk, "Vermont'ta tekrar bir avukatla görüşmek istedim ancak daha önce avukatımı Vermont'tan arayabileceğimi belirtmelerine rağmen bunu yapamayacağımı söylediler" ifadesini kullandı. Vermont'ta geceyi "Yatağı olmayan sert bir bankın bulunduğu hücrede" geçirdiğini belirten Öztürk, "Gece boyunca hücreme birkaç kez geldiler ve bana sığınma başvurusunda bulunmak isteyip istemediğim ve bir terör örgütünün üyesi olup olmadığım hakkında sorular sordular" dedi.

Fullbright burslusu olarak eğitim gördüğü ve ikamet ettiği Massachusetts'ten binlerce kilometre ötede bulunan Louisiana eyaletine götürüldüğünü ifade eden Rümeysa Öztürk, buradaki tesiste, farklı zamanlarda 4 defa astım krizine tutulduğu, ancak yeterli tıbbi desteğe ulaşamadığı bilgisine yer verdi. İnsanların davranışlarındaki kabalığa dikkati çeken Öztürk, kendini güvende hissetmediğini ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir seccade veya Kur'an verilmedi. Bir Müslüman din görevlisiyle görüşmek istedim. Bu talepleri iki haftadan uzun bir süre önce yaptım. Her gün serbest bırakılmam için dua ediyorum."

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