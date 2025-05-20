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ABD’de fırtına kabusu! Kentucky ve Missouri eyaletlerinde 29 kişi öldü

ABD'de kasırga kabusu devam ediyor. Kentucky ve Missouri eyaletlerinde fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığı bildirildi.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:53
ABD’de fırtına kabusu! Kentucky ve Missouri eyaletlerinde 29 kişi öldü

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ABD'de fırtına ve kasırga sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti. Kentucky ile Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

CBS News kanalının haberine göre, ABD'nin orta kesiminde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

ABD'de kasırga, ReutersABD'de kasırga, Reuters

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a çıktı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde "tehlikeli hava olaylarına" karşı uyardı.

ABD'de kasırga, ReutersABD'de kasırga, Reuters

Ülkenin orta kesimlerinde şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği belirten yetkililer, ilerleyen günlerde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağışı gibi aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan yetkililer, ülkenin güney kesiminde aşırı sıcakların etkili olacağını ifade etti.

ABD'de kasırga, ReutersABD'de kasırga, Reuters

Şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle Kentucky'de 14, Missouri'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Yetkililer, olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetmişti.

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