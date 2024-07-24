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ABD'de demokratlar Kamala Harris'e para yağdırıyor! 2 günde 130 milyon Dolarlık rekor bağış

Kamala Harris, ABD'deki seçim heyecanını artırdı. Demokratlardan 2 bin delege, şimdiden desteğini açıkladı. 2. günde 130 milyon Dolar rekor bağış yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
ABD’de demokratlar Kamala Harris’e para yağdırıyor! 2 günde 130 milyon Dolarlık rekor bağış

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Biden adaylıktan çekildi. Sadece ülkesi değil tüm dünya hareketlendi. Demokratlar, şimdiden Harris'i aday olarak benimsedi.
50 eyaletin 27'si desteğini bildirdi. Kasaya 130 milyon dolar bağış girdi. Para verenlerden 880 bin kişinin "yeni bağışçı" olduğu öğrenildi.

Harris'in, İsrail tarafından da büyük bir desteğe sahip olduğu biliniyor. Yardımcısının ise Yahudi kökenli, Pensilvanya valisi Josh Shapiro'nun olacağı iddia ediliyor.

HARRIS BANK
ABD başkan adayı olması için şimdiden 2 bin delegenin desteğini alan Kamala Harris'e 2 günde 130 milyon dolar bağış geldi. Bu miktar, kampanyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, baskılara dayanamadı. Aday olmayacağını açıkladı. Yardımcısı Kama Harris'e destek verdiğini vurguladı. İşte o andan itibaren kolları sıvayan siyahilerin umudu Kamala Harris, şimdiden adaylık için yeterli olacak 2 bin 200'ün üzerindeki delegenin desteğini aldı. Bu arada yeniden başkanlık kampanyası tasarlandı. 24 saat içinde kasaya para yağdı. Bu miktar, bir anda 84 milyon doları aştı. Para gönderenlerin yüzde 60'ının yani 880 bin kişinin yeni bağışçı olduğu açıklandı. Bu arada Win with Black Woman (Siyah Kadınlarla Kazan) isimli grubun Zoom toplantıları organize ettiği ve dolar topladığı da hatırlatıldı. Harris kampanyası sözcülerinden Kevin Munoz, "Bu destek, seçimi kazanmak için bizlere enerji veriyor" ifadesini kullandı. Ayrıca Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan Harris'in, İsrail tarafından da büyük bir desteğe sahip olduğu hatırlatıldı. Gazze işgalinin başından bu yana İsrail'e verdiği destekle şaşırtmayan Harris'in olası yeni kabinesi ise şimdiden İsrail'de heyecan yarattı. Başkan yardımcısının ise Yahudi kökenli Pensilvanya valisi Josh Shapiro'nun olacağı vurgulandı.

19 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti kongresinde, 3 bin 900 delege partinin başkan adayını belirlemek için oy kullanacak. Harris, şimdiden 2 bin 200 delegenin desteğini aldı.

YAHUDİ LOBİSİ DEVREYE GİRDİ
Harris'in koltuğa oturması halinde "First Gentleman" unvanını alacak olan eşi Douglas (Doug) Emhoff, fanatik bir Yahudi olarak tanındı. Kendini "Antisemitizmle mücadele" kampanyasına adadı.

GİZLİ SERVİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ
ABD Başkan Adayı Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle "Bu uzun yıllardır yaşanan en büyük operasyonel başarısızlık..." dedi. İstifa etti.

ZAFER SÖZÜ
Muhafazakar bir Yahudi olarak bilinen Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, "Kamala Harris'i 20 yıldır tanıyorum. İkimiz de halk için savaştık. Harris, desteğimize layık bir vatanseverdir" açıklaması yaptı.

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