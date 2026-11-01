New York Başpiskoposluğu, yıllardır devam eden cinsel istismar davalarını sona erdirmek amacıyla mağdurların avukatlarıyla tarihi bir uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 1.300 kişinin açtığı davaları kapsayan ve tarafların kasım ayının ilk haftasında resmen imzalaması beklenen anlaşma çerçevesinde, her mağdura en az 250 bin dolarlık toplu ödeme seçeneği sunulacak.

Her mağdura en az 250 bin dolar ödenecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İstismarın boyutu ve mağdurlar üzerindeki etkisi dikkate alınarak yapılacak bireysel değerlendirmelerde tazminat miktarı daha da yükselebilecek. Mağdurların tamamının anlaşma koşullarını kabul etmesiyle yedi yılı aşkın hukuk mücadelesinin en önemli aşamalarından biri tamamlanmış oldu.

RAHİPLERİN GİZLİ DOSYALARI KAMUOYUNA AÇILACAK

Sabah'tan İrfan Sapmaz'ın haberine göre, uzlaşmanın en kritik boyutlarından biri de kilisenin geçmişteki istismar iddialarına ilişkin gizli tutulan belgeleri açıklamayı kabul etmesi oldu.