ABD Katolik Kilisesi'nde pedofili rezaleti! 1.300 çocuğun ahı 800 milyon dolarla ödenmeye çalışılıyor: Kirli dosyalar kamuoyuyla paylaşılacak
ABD Katolik Kilisesi, tarihinin en büyük çocuk istismarı skandallarından biriyle çalkalanıyor. New York Katolik Başpiskoposluğu, aralarında rahiplerin de bulunduğu kilise mensupları tarafından cinsel istismara uğrayan yaklaşık 1.300 kişiye toplam 800 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD tarihinin en büyük ikinci Katolik uzlaşması olan bu tarihi karar ile yedi yıllık hukuk mücadelesinde sona gelinirken, suçlanan rahiplerin gizli tutulan dosyalarının da kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı.
New York Başpiskoposluğu, yıllardır devam eden cinsel istismar davalarını sona erdirmek amacıyla mağdurların avukatlarıyla tarihi bir uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 1.300 kişinin açtığı davaları kapsayan ve tarafların kasım ayının ilk haftasında resmen imzalaması beklenen anlaşma çerçevesinde, her mağdura en az 250 bin dolarlık toplu ödeme seçeneği sunulacak.
İstismarın boyutu ve mağdurlar üzerindeki etkisi dikkate alınarak yapılacak bireysel değerlendirmelerde tazminat miktarı daha da yükselebilecek. Mağdurların tamamının anlaşma koşullarını kabul etmesiyle yedi yılı aşkın hukuk mücadelesinin en önemli aşamalarından biri tamamlanmış oldu.
RAHİPLERİN GİZLİ DOSYALARI KAMUOYUNA AÇILACAK
Sabah'tan İrfan Sapmaz'ın haberine göre, uzlaşmanın en kritik boyutlarından biri de kilisenin geçmişteki istismar iddialarına ilişkin gizli tutulan belgeleri açıklamayı kabul etmesi oldu.
Başpiskoposluk, istismarla suçlanan kilise mensuplarına ilişkin arşivleri yayımlamayı ve suçlamalara konu olan din görevlilerinin listesini güncel tutmayı taahhüt etti. ABD'deki kilise skandallarında en ağır eleştirilerden biri olan suç iddialarının gizlenmesi ve bazı rahiplerin başka bölgelere tayin edilerek korunması uygulamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
ÇOCUK MAĞDURLAR YASASI İLE ZAMANAŞIMI ENGELİ AŞILDI
Tarihi anlaşmanın ortaya çıkmasında, 2019 yılında New York eyaletinde yürürlüğe giren Çocuk Mağdurlar Yasası (Child Victims Act) belirleyici rol oynadı. Yasa sayesinde çocukluklarında cinsel istismara uğrayan kişiler, daha önce karşılaştıkları zamanaşımı engelini aşarak hem failler hem de onları koruyan kurumlar hakkında dava açabildi.
Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarının Amerikan kamuoyunda geniş çapta tartışılmasında, Boston Globe gazetesinin 2002 yılında yayımladığı Pulitzer ödüllü Spotlight araştırması önemli rol oynadı. New York'taki 800 milyon dolarlık anlaşma, 2024 yılında Los Angeles Başpiskoposluğu'nun kabul ettiği 880 milyon dolarlık uzlaşmanın ardından ABD tarihinin en büyük ikinci tazminat anlaşması olarak kayıtlara geçti.