Rubio’dan Karadeniz mesajı: Türkiye’nin tahıl sevkiyatına ilişkin önerilerini inceliyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz’de tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkese yönelik uluslararası ilginin arttığını belirterek Türkiye’nin sunduğu önerileri değerlendirdiklerini açıkladı. Böyle bir anlaşmanın savaşın bir boyutunu çözüme kavuşturabileceğini söyleyen Rubio, genel ateşkes için de Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta'da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio'nun gündeminde Karadeniz'de tahıl sevkiyatına yönelik kısmi ateşkes arayışları, Türkiye'nin önerileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen temaslar vardı.
KARADENİZ'DE TAHIL SEVKİYATI İÇİN DİPLOMASİ YENİDEN HAREKETLENDİ
Karadeniz üzerinden dünya tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik uluslararası ilginin yeniden canlandığını belirten Rubio, Türkiye'nin geçmişte yürüttüğü girişimleri hatırlattı.
Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." dedi.
Yeni bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda tahminde bulunmaktan kaçınan Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen meselenin aciliyetine işaret etti. Rubio, konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.
TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU ÖNERİLER ABD'NİN GÜNDEMİNDE
Farklı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini aktaran Rubio, Türkiye'nin bir veya iki hafta önce ABD'ye ilettiği önerilerin incelendiğini söyledi.
Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.
KISMİ ATEŞKES İÇİN TARİH VERMEDİ
Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, olası anlaşmanın takvimi konusunda ihtiyatlı konuştu.
Rubio, böyle bir ateşkesin ne zaman sağlanabileceğine ilişkin "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.
GENEL ATEŞKES İÇİN MOSKOVA VE KİEV İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Rubio, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi amacıyla her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdürüldüğünü bildirdi.
ABD ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine değinen Rubio, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.
RUBİO'DAN UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERİN SIKLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ukrayna ile yürütülen temaslara yönelik bir soruyu da yanıtlayan Rubio, Kiev yönetimiyle sık sık görüştüklerini belirtti.
Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA'NIN NÜKLEER KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Rusya ile iletişimin önemini anlatırken ülkenin nükleer silah kapasitesini de gündeme getiren Rubio, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Rubio, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.