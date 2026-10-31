ABD ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine değinen Rubio, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Rubio, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi amacıyla her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Rubio, böyle bir ateşkesin ne zaman sağlanabileceğine ilişkin "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.

Rubio’dan nükleer silah vurgusu! Rusya ile diyalog mesajı. (Foto: AA)

RUBİO'DAN UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERİN SIKLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna ile yürütülen temaslara yönelik bir soruyu da yanıtlayan Rubio, Kiev yönetimiyle sık sık görüştüklerini belirtti.

Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'NIN NÜKLEER KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya ile iletişimin önemini anlatırken ülkenin nükleer silah kapasitesini de gündeme getiren Rubio, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Rubio, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.

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