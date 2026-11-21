Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail 'e verdiği desteği protesto etti.

Rostock polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteride Başbakan Merz'e yönelik hakaret içerikli bir pankart açıldığı, olayla ilgili gösteriye katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

"Z kuşağı düzenliyor" inisiyatifinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çok sayıda şehirde düzenlenen çeşitli gösterilere yaklaşık 87 bin kişi katıldığı kaydedildi.