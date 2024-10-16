İsrailli askerler duyurdu: "Esir takası yapılmazsa görev yapmayacağız!" Görevden alındılar

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.
GÖREVLERİNDEN ALINDILAR!
Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin "tehdit" amacıyla yapıldığını söyledi.
Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre "azarladığını" ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.
İsrail ordusu ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (takvim.com.tr | arşiv)
SÖZDE NETANYAHU İMZALAMIŞTI
Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.
Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.
İsrailli askerler (takvim.com.tr | ekran görüntüsü)
HAMAS TARAFINDAN 101 İSRAİLLİNİN DAHA TUTULDUĞU İDDİA EDİLİYOR
İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 101 İsrailliyi esir tuttuğu tahmininde bulunuyor.
Hamas, daha önce birçok kez İsrail'in Gazze'de rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.