İsrailli askerler duyurdu: "Esir takası yapılmazsa görev yapmayacağız!" Görevden alındılar

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.

GÖREVLERİNDEN ALINDILAR!

Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin "tehdit" amacıyla yapıldığını söyledi.

Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre "azarladığını" ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.