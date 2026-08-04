ABD’de 25 eyaletten Trump’ın gümrük vergilerine karşı ortak dava

Donald Trump

"TRUMP YASALARI TEKER TEKER İHLAL ETMEYİ GÖZE ALIYOR"

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." ifadelerini kullandı.

Bonta, bunun Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğunu belirterek, yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı üçüncü kez dava açtıklarını kaydetti.