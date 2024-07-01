ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var





Yüksek Mahkeme Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı erteledi.

Trump, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" dedi.



NELER YAŞANMIŞTI?



ABD'de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre'ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.