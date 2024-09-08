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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri açıkladı: Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 03:25 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 03:25
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri açıkladı: Yemen’deki Husiler ABD’ye ait bir SİHA’yı düşürdü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi. Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

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