PODCAST CANLI YAYIN

ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!

Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında getirdiği birçok gümrük vergisini yasa dışı buldu. Ancak kararın yürürlüğe girmesi ertelenerek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme’ye başvuru süresi tanındı. Tartışmalı tarifeler, Kanada, Çin ve Meksika’yı da kapsıyor.

Giriş Tarihi:
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

Başkent Washington'daki mahkeme, Trump'ın ABD'ye mal ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için kullandığı tarifelere ilişkin kararını verdi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onayan Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmetti.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanıdı.

Karar, 4'e karşı 7 oyla alınırken, muhtemel temyiz süreci göz önünde bulundurularak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi.

İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika'ya getirilen gümrük vergileri yer alıyor.

''SON DERECE PARTİZAN TEMYİZ MAHKEMESİ''

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm tarifeler hala yürürlükte. Bugün, son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi, ancak onlar da ABD'nin sonunda kazanacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını öne süren Trump, bunun ABD'yi finansal olarak zayıflatacağını kaydetti.

''ABD TAM ANLAMIYLA YOK OLACAKTIR''

Trump, güçlü olmak zorunda olduklarını belirterek, "ABD, dost ya da düşman olsun, diğer ülkeler tarafından uygulanan ve üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarını, haksız tarifeleri ve tarife dışı ticaret engellerini artık tolere etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, ABD tam anlamıyla yok olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

''AMERİKA'YI YENİDEN ZENGİN, GÜÇLÜ VE KUVVETLİ HALE GETİRECEĞİZ''

Gümrük vergilerinin Amerikalı işçilere yardım etmek ve "Made in America" ürünleri üreten şirketleri desteklemek için en iyi araç olduğunu ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca, umursamaz ve akılsız politikacılarımız gümrük vergilerinin bize karşı kullanılmasına izin verdiler. Şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, bunları ülkemizin yararına kullanacak ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kuvvetli hale getireceğiz."

ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ'NİN TARİFELERİ ENGELLEYEN KARARI DURDURULMUŞTU

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Koza Altın
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor