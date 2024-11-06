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ABD seçimlerinde kim önde, başkan kim oldu? 2024 ABD başkanlık seçimleri ne oldu?

Dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump zaferini ilan etti. 47. ABD Başkanı seçilen Trump Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 06:23
ABD seçimlerinde kim önde, başkan kim oldu? 2024 ABD başkanlık seçimleri ne oldu?

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Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki mücadele Salı gecesi sonuçların açıklanmasıyla birlikte kızıştı.

2024 ABD başkanlık seçimleri ne oldu? ABD seçimlerinde kim önde, başkan kim oldu?

Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde de seçimi kazandı. Böylece Cumhuriyetçi Parti 270 delegeye ulaştı. Bu bağlamda yeni ABD Başkanı Donald Trump oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.
Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor. NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor. CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı. Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi. Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti. Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu. Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

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