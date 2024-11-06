Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki mücadele Salı gecesi sonuçların açıklanmasıyla birlikte kızıştı.
2024 ABD başkanlık seçimleri ne oldu? ABD seçimlerinde kim önde, başkan kim oldu?
Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde de seçimi kazandı. Böylece Cumhuriyetçi Parti 270 delegeye ulaştı. Bu bağlamda yeni ABD Başkanı Donald Trump oldu.
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ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?
Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.
Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor. NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor. CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.