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ABD-Rusya hattında ipler iyice geriliyor! ABD Ticaret Bakanı, Kaspersky'in yazılımlarını yasakladı: Sebebi ise...

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ipler iyice geriliyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Rusya merkezli Kaspersky Lab şirketinin geliştirdiği yazılımlar bundan böyle ABD sınırları içinde satış yapamayacak. ABD'nin iddiasına göre bu yasaklamanın nedeni Rusya'nın silahlanma niyetinde olması olarak açıklandı. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 01:27 Güncelleme 21 Haziran 2024, 01:46
ABD-Rusya hattında ipler iyice geriliyor! ABD Ticaret Bakanı, Kaspersky’in yazılımlarını yasakladı: Sebebi ise...

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Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Rusya merkezli Kaspersky Lab tarafından geliştirilen yazılımların ABD'de satışını yasaklayacağı belirtildi. ABD cephesinden Rusya'ya ilişkin ilginç bir iddia geldi. İşte o açıklama...

KAPSAMLI BİR SORUŞTURMANIN SONUCU

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptığı açıklamada, getirilecek yasağın firmaya yönelik son derece kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Gina RaimondoABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo

'ABD'LİLERİN BİLGİLERİNİ SİLAH OLARAK KULLANACAK' İDDİASI

Raimondo, Rusya'nın Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak ve "silah haline getirmek" için Kaspersky gibi Rus şirketlerini sömürme kapasitesine ve niyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde de 20 Temmuz'dan sonra Kaspersky'nin ABD'de yeni anlaşmalar yapamayacağı, mevcut müşterilerine ise 29 Eylül'e kadar antivirüs yazılımı sağlayabileceği kaydedildi.

Son günlerde ABD ve Rusya cephesinde açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'yi bölgeyi nükleer felakete sürüklemekle itham etmişti.

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