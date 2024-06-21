ABD-Rusya hattında ipler iyice geriliyor! ABD Ticaret Bakanı, Kaspersky’in yazılımlarını yasakladı: Sebebi ise...

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Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Rusya merkezli Kaspersky Lab tarafından geliştirilen yazılımların ABD'de satışını yasaklayacağı belirtildi. ABD cephesinden Rusya'ya ilişkin ilginç bir iddia geldi. İşte o açıklama...