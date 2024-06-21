ERMENİSTAN FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Ermenistan'ın çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununa barışçıl ve kapsamlı bir çözümü savunduğu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini desteklediği" belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit eden Ermenistan Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni tanır." ifadesine yer verildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan

FİLİSTİN'DEN MEMNUNİYET MESAJI

Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararının memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi. Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklamada, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya; barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme, uluslararası meşruiyet ve hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan örneğini takip etmeye teşvik edildi.

BM'DE 149 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu aktaran Şeyh, Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ERMENİSTAN MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in tanınmasının, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun Türkiye tarafından daha önce de vurgulandığı aktarıldı. Türkiye'nin daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceği kaydedildi.

PAŞİNYAN BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ermenistan'ın Filistin devleti kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile Paşinyan, 18 Haziran'da telefon görüşmesi yapmıştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Başbakan Paşinyan'ın Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığı; Başkan Erdoğan'ın da Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik ettiği belirtimiş, iki liderin bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldıklarıne dikkat çekilmişti.