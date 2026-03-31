ABD'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan San Diego'da bir gece kulübünde çalışan Charm Daze isimli striptizci, viral olan TikTok videosu ile ABD ordusundaki krizi gözler önüne serdi.
TIKTOKER STRİPTİZCİ ABD ORDUSUNU KARIŞTIRDI
Daze, TikTok'ta paylaştığı videoda genç askerlerin kulübe gelerek tüm paralarını harcadıklarını ve görevlendirme haberlerini de kendisine sızdırdıklarını söyledi.
San Diego'da yaşayan ve internette 900 bin takipçisi bulunan dansçı Charm Daze, pazar akşamı geç saatlerde, yakındaki askeri üslerden gelen ve gelecek hafta için planlanan görevlendirmeden dolayı "depresif" durumda olan askerlerin durumunu anlatan bir video paylaştı.ABD ordusunda TikTok skandalı
ASKERLER GÖREV YERLERİNİ İFŞA EDİYOR
Daze, videoda "Son zamanlarda fark ettiğim bir şey var, bütün askerler geliyor ve tüm paralarını harcıyorlar. Biraz moral bozukluğu içindeler… 'Oh evet, çok eğleneceğiz.' diyorlar ama bir şeylerin ters gittiği belli oluyor. Sonra da 'Önümüzdeki hafta göreve gidiyoruz.' diyorlar." şeklinde konuştu.
ABD Donanmasının önemli birlikleri (Navy SEALs dahil) ve bir Deniz Piyade Seferi grubu, bölgedeki San Diego Deniz Üssü, Coronado Deniz Üssü ve Camp Pendleton'da konuşlanmış durumda.
Askerlerin çok genç olduğunu söyleyen Daze, "Birçoğu gerçekten çok nazik ve bu gençlerin gelip dans etmelerini, sonra da 'güle güle' demelerini görmek beni duygulandırıyor." dedi.
İRAN SAVAŞININ ORTASINDA BÜYÜK TEPKİ
Video internette hızla yayılırken İran savaşının ortasında büyük tepki gördü. ABD askerleri striptiz partilerinde operasyonel güvenlik kurallarını (OPSEC) ihlal ediyor.
ORDUDAN ASKERLERE UYARI
Deniz piyadesi subayı ve sosyal medya fenomeni Kagan Dunlap, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:
"Kamu spotu: Gittiğiniz yetişkin eğlence mekanlarındaki çalışanlara göreve çıkacağınızı (sevkiyatınızı) söylemeyin.
Personelinize şunu hatırlatmanız gerekiyor: Berberinize ne zaman göreve gideceğinizden bahsetmeyin. Gittiğiniz eğlence mekanındaki dansçılara göreve çıkacağınızı, ne zaman ayrılacağınızı, ne yapacağınızı, tarihleri, saatleri veya konumları anlatmayın.
Çünkü onlar bunun ciddiyetini bilmezler ve gider bunu TikTok'ta video olarak paylaşırlar."
Pentagon, İran ile devam eden savaşa destek olmaları için, birçoğu Kuzey Karolina merkezli Kara Kuvvetleri'ne bağlı 82. Hava İndirme Tümeni'nden olmak üzere binlerce askeri sevkiyata hazır hale getirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre; USS Tripoli gemisindeki yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesi hafta sonu Orta Doğu'ya ulaştı.