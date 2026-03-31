900 bin takipçisi bulunan Daze'in videosu, askerlerin operasyonel güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki gördü.

Pentagon, İran ile devam eden savaşa destek için binlerce askeri sevkiyata hazır hale getirdi ve USS Tripoli gemisindeki yaklaşık 3.500 denizci ile deniz piyadesi hafta sonu Orta Doğu'ya ulaştı.

San Diego'daki bir gece kulübünde çalışan striptizci Charm Daze, ABD askerlerinin kulübe gelip tüm paralarını harcadıklarını ve görevlendirme bilgilerini paylaştıklarını TikTok'ta anlattı.

TIKTOKER STRİPTİZCİ ABD ORDUSUNU KARIŞTIRDI

Daze, TikTok'ta paylaştığı videoda genç askerlerin kulübe gelerek tüm paralarını harcadıklarını ve görevlendirme haberlerini de kendisine sızdırdıklarını söyledi.

San Diego'da yaşayan ve internette 900 bin takipçisi bulunan dansçı Charm Daze, pazar akşamı geç saatlerde, yakındaki askeri üslerden gelen ve gelecek hafta için planlanan görevlendirmeden dolayı "depresif" durumda olan askerlerin durumunu anlatan bir video paylaştı.

ABD ordusunda TikTok skandalı

ASKERLER GÖREV YERLERİNİ İFŞA EDİYOR

Daze, videoda "Son zamanlarda fark ettiğim bir şey var, bütün askerler geliyor ve tüm paralarını harcıyorlar. Biraz moral bozukluğu içindeler… 'Oh evet, çok eğleneceğiz.' diyorlar ama bir şeylerin ters gittiği belli oluyor. Sonra da 'Önümüzdeki hafta göreve gidiyoruz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

ABD Donanmasının önemli birlikleri (Navy SEALs dahil) ve bir Deniz Piyade Seferi grubu, bölgedeki San Diego Deniz Üssü, Coronado Deniz Üssü ve Camp Pendleton'da konuşlanmış durumda.



Askerlerin çok genç olduğunu söyleyen Daze, "Birçoğu gerçekten çok nazik ve bu gençlerin gelip dans etmelerini, sonra da 'güle güle' demelerini görmek beni duygulandırıyor." dedi.

İRAN SAVAŞININ ORTASINDA BÜYÜK TEPKİ

Video internette hızla yayılırken İran savaşının ortasında büyük tepki gördü. ABD askerleri striptiz partilerinde operasyonel güvenlik kurallarını (OPSEC) ihlal ediyor.