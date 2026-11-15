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Japonya'da milyonlarca yolcuyu ilgilendiren siber saldırı! 3,37 milyon kişinin verileri risk altında

Japonya'da Tokyo ile Narita Havalimanı arasında ulaşım sağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine siber saldırı düzenlendi. Sisteme yetkisiz erişim sağlanmasının ardından yaklaşık 3 milyon 370 bin müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceği açıklandı. İsim, e-posta adresi ve telefon numaralarının risk altında olduğu belirtilirken, rezervasyon sistemi geçici olarak askıya alındı.

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Japonya'da milyonlarca yolcuyu ilgilendiren siber saldırı! 3,37 milyon kişinin verileri risk altında

Japonya'da son dönemde finans kuruluşları ve şirketleri hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin önde gelen demiryolu işletmecilerinden Keisei Electric Railway, başkent Tokyo ile Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'nı birbirine bağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu.

Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 3,37 milyon müşterinin kişisel verilerinin sızdırılmış olabileceği bildirildi.

Japonya'da Skyliner tren hattının rezervasyon sistemine düzenlenen siber saldırı, 3,37 milyon müşterinin kişisel verilerini riske attı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)Japonya'da Skyliner tren hattının rezervasyon sistemine düzenlenen siber saldırı, 3,37 milyon müşterinin kişisel verilerini riske attı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

3,37 MİLYON MÜŞTERİNİN VERİLERİ RİSK ALTINDA

Keisei Electric Railway tarafından yapılan açıklamada, Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sisteminin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırı sırasında sisteme yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi.

Güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 3 milyon 370 bin müşteriye ait kişisel bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği kaydedildi.

İSİM, E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI SIZDIRILMIŞ OLABİLİR

Şirketin açıklamasına göre siber saldırı nedeniyle müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının sızdırılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu verilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Tokyo-Narita Havalimanı arasında sefer yapan Skyliner'ın rezervasyon sistemi siber saldırı sonrası geçici olarak askıya alındı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)Tokyo-Narita Havalimanı arasında sefer yapan Skyliner'ın rezervasyon sistemi siber saldırı sonrası geçici olarak askıya alındı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

REZERVASYON SİSTEMİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Siber saldırının tespit edilmesinin ardından Keisei Electric Railway, güvenlik ihlaline karşı önlem olarak Skyliner rezervasyon sistemini geçici olarak askıya aldı.

Şirket, yetkisiz erişimin kapsamının ve olası veri sızıntısının boyutlarının belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlattı.

SİBER SALDIRIYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Japonya'da finans kuruluşları ve şirketleri hedef alan siber saldırıların ardından yaşanan son olayda, milyonlarca yolcunun kişisel verilerinin etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Keisei Electric Railway, Skyliner rezervasyon sistemindeki güvenlik ihlalinin ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.

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