Japonya'da son dönemde finans kuruluşları ve şirketleri hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin önde gelen demiryolu işletmecilerinden Keisei Electric Railway, başkent Tokyo ile Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'nı birbirine bağlayan Skyliner ekspres tren hattının rezervasyon sistemine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu.



Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıda yaklaşık 3,37 milyon müşterinin kişisel verilerinin sızdırılmış olabileceği bildirildi.