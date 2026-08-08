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ABD istihbaratından Almanya raporu: Havalimanındaki patlayıcı İHA'da Rus izi

Almanya’nın Leipzig/Halle Havalimanı’nda bir Ukrayna kargo uçağının yakınında bulunan patlayıcı yüklü İHA’nın Rusya ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde ABD istihbaratının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını test etmek amacıyla siber saldırı veya küçük çaplı kara harekatı gibi sınırlı bir saldırıya başvurabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

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ABD istihbaratından Almanya raporu: Havalimanındaki patlayıcı İHA'da Rus izi

ABD istihbaratının, Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) Rusya ile bağlantılı olduğunu değerlendirdiği öne sürüldü.

Leipzig'de çifte alarm. Fotoğraflar: ReutersLeipzig'de çifte alarm. Fotoğraflar: Reuters

HAVALİMANINDA İHA ALARMI

Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA tespit edilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve havalimanı gece boyunca uçuşlara kapatıldı.

Leipzig'de çifte alarmLeipzig'de çifte alarm

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, olaya ilişkin ABD istihbaratının ulaştığı değerlendirmeler aktarıldı.

Leipzig'de çifte alarmLeipzig'de çifte alarm

ABD İSTİHBARATI RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Haberde, ABD istihbaratının söz konusu İHA'nın Rusya hükümetiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca ABD istihbaratının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun doğu kanadına yönelik oluşturduğu tehdidin arttığını değerlendirdiği de aktarıldı.

Putin'in gelecek birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını sınamak amacıyla müttefik bir ülkeye yönelik "sınırlı bir saldırıya başvurabileceği" öne sürülen haberde, olası senaryolar arasında siber saldırı ve küçük çaplı kara harekatının bulunduğu belirtildi.

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