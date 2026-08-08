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Trump'ın eski avukatı resmen adalet bakanı oldu

ABD Senatosu, Donald Trump’ın eski avukatı Todd Blanche’ın Adalet Bakanlığı görevini 50’ye 49’luk kıl payı oylamayla onayladı. Cumhuriyetçi partide verilen fireler ve Demokratların sert tepkileri gölgesinde geçen oylama sonrası Blanche, resmen Adalet Bakanı oldu.

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Trump'ın eski avukatı resmen adalet bakanı oldu

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, ABD Senatosu'ndan Adalet Bakanı olması için gereken onayı aldı.

Todd Blanche. Fotoğraflar: AA, ReutersTodd Blanche. Fotoğraflar: AA, Reuters

TRUMP'IN AVUKATI BAKANLIK İÇİN ONAY ALDI

Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Blanche'ın Adalet Bakanı olmasını oyladı.

Oylamanın 50 evet oyuna karşılık 49 hayır oyuyla sonuçlanmasıyla Blanche, Senato'dan Adalet Bakanı rolü için onay aldı.

Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski, Blanche'a hayır oyu verdi.

Todd Blanche.Todd Blanche.

BEYAZ SARAY'DA TEPKİ

Senato Yargı Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi olan Illinois Senatörü Dick Durbin, Blanche'ın Adalet Bakanı olarak atanmasının "ciddi bir hata" olacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'a ilişkin bir referandum değil. Bu, çok özel koşullar altında Bay Blanche ile ilgili bir karardır." ifadesini kullandı.

Todd Blanche.Todd Blanche.

Trump, 2 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın Bakan Vekili olarak atandığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD medyasındaki haberlerde, Trump'ın, Bondi'nin Epstein'in dosyalarıyla ilgili tutumundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığı" yorumlarına yer verilmişti.

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