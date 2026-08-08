Trump'ın en üst düzey generali İran savaşından çıkış yolu arıyor
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken General Dan Caine’nin, sınırlı askeri seçenekler ve mühimmat sıkıntısı nedeniyle "İran savaşından çıkış yolu" aradığı iddia edildi. Trump'ın kara saldırısına karşı olduğu, CENTCOM ve İsrail'in baskılarına rağmen Ortadoğulu müttefiklerin misilleme endişeleri üzerine planlanan büyük hava operasyonunun askıya alındığı öne sürüldü.
ABD ile İran arasında tehditler, açıklamalar, müzakere mesajları ve misilleme atışları devam ederken Donald Trump'ın en üst düzey generalinin ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı kalması nedeniyle İran savaşından çıkış yolu aradığı öne sürüldü.
ABD'Lİ GENERAL ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
göre,CNN International'ın haberine göre ABD'de Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'nin son birkaç haftadır Trump'ın diğer üst düzey danışmanlarına özel olarak ABD'nin İran'la savaştan bir çıkış yolu bulması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor.
Üç ayrı kaynağa atıf yapan CNN International, askeri seçeneklerin ters tepebileceğini ve yalnızca hava gücünün Trump'ın hedeflerine ulaşmak için yeterli olmayabileceğini belirtti. Kaynaklardan birinin açıkça "Caine bir çıkış yolu arıyor" dediği bildirildi.
SAVAŞTA YOL AYRIMI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME
Kaynaklara göre Caine savaşın bir yol ayrımına geldiği konusunda yalnız değil. Caine çatışmayı tırmandıracak askeri seçenekler hakkındaki endişelerini diğer önemli Kabine yetkilileriyle, özellikle CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştü.
ABD'nin en üst düzey generali, son zamanlarda kurumlar arası koordinasyonu kolaylaştırmak ve Trump ile yapılacak görüşmeler öncesinde aynı fikirde olmalarını sağlamak amacıyla Trump'ın benzer görüşlere sahip bazı önemli danışmanlarıyla özel görüşmeler yaptı. Kaynaklara göre amaç, ABD askerlerinin karaya çıkarılmasını içermeyen seçenekler de dahil olmak üzere, mevcut askeri seçeneklerin sınırlamalarını ve sakıncalarını açıkça ortaya koymaktı.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Caine'in Trump'ın kabinesindeki diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran savaşı hakkında yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak "Bence bu sadece orduyu koruma yöntemi" dedi.
HAVA SALDIRILARI YETERSİZ KALIR ENDİŞESİ
Trump, İran'a kara birlikleri konuşlandırma fikrine sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine hava bombardımanının onları kendi şartlarına göre bir anlaşmaya zorlayabileceğine inandığını belirtmişti. Son görüşmelere aşina olan birçok kaynağa göre, Caine ve Trump'ın kabinesindeki bazı isimler özel olarak bu sonucun olası olmadığını düşünüyor ve bunun yerine başka seçenekler geliştirmeye çalışıyorlar.
CENTCOM SALDIRI İSTEDİ OPERASYON ASKIYA ALINDI
Caine ve Trump yetkililerinin temmuz ayı sonlarında yeni ve agresif saldırılar başlatma planına karşı temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Trump başlangıçta büyük bir saldırıdan söz etse de çatışmanın tırmanmasının muhtemel sonuçlarından endişe edildiği vurgulanıyor. CNN'e konuşan kaynak, "Operasyondan yana olanlar yalnızca CENTCOM unsurlarıydı" dedi ve İsrail'in de çatışmayı tırmandıracak bir operasyonu desteklediğini belirtti.
TRUMP MÜTTEFİKLERİYLE KONUŞTUKTAN SONRA KARAR DEĞİŞTİRDİ
CNN'e konuşan üst düzey bir yetkili Trump'ın Ortadoğu'daki müttefikleriyle görüştükten sonra geri adım atmaya karar verdiğini, müttefiklerin İran'ın misillemesinden, özellikle de enerji altyapılarına yönelik misilleme saldırılarından korktuklarını söylediklerini ancak Trump'ın planlanan saldırıları gelecekteki bir tarih için masadan kaldırmadığını belirtti.
ABD'nin mühimmat stoklarının azalmasının da tüm bu kararlarda etkili olduğu belirtildi.