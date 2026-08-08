Trump'ın en üst düzey generali İran savaşından çıkış yolu arıyor

ABD ile İran arasında tehditler, açıklamalar, müzakere mesajları ve misilleme atışları devam ederken Donald Trump'ın en üst düzey generalinin ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı kalması nedeniyle İran savaşından çıkış yolu aradığı öne sürüldü.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine. Fotoğraflar: Reuters, AA ABD'Lİ GENERAL ÇIKIŞ YOLU ARIYOR göre,CNN International'ın haberine göre ABD'de Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'nin son birkaç haftadır Trump'ın diğer üst düzey danışmanlarına özel olarak ABD'nin İran'la savaştan bir çıkış yolu bulması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor. Üç ayrı kaynağa atıf yapan CNN International, askeri seçeneklerin ters tepebileceğini ve yalnızca hava gücünün Trump'ın hedeflerine ulaşmak için yeterli olmayabileceğini belirtti. Kaynaklardan birinin açıkça "Caine bir çıkış yolu arıyor" dediği bildirildi.