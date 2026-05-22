Türkiye’nin savunma başarısı NATO gündeminde
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye’nin son yıllarda attığı savunma sanayisi adımlarına dikkat çekerek, “Türkiye, savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek” dedi. Rutte, Ankara’daki zirvenin NATO için “büyük etki yaratacağını” vurguladı.
- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Türkiye'nin savunma sanayisini 3 binden fazla şirketiyle örnek gösterdi.
- Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin inanılmaz bir gösteri sergileyeceğini ve büyük etki yaratacağını belirtti.
- NATO Genel Sekreteri, Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın savunma yatırımlarında yüzde 20 artış yaşandığını ve ülkelerin NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi için yol haritalarını görüştüklerini açıkladı.
- Rutte, NATO'ya herhangi bir saldırı olması durumunda yanıtın yıkıcı olacağını ve İttifak'ın 5. Madde bağlılığının tartışılmaz olduğunu vurguladı.
- Ankara Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı açıklandı.
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapan Rutte, küresel güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına dikkat çekti.
Rutte, "Türkiye, bir savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek." sözleriyle Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının giderek arttığını vurguladı.
NATO'DA ANKARA ZİRVESİ HAZIRLIĞI
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Rutte, bakanların Ankara Zirvesi öncesinde kolektif savunma ve ortak güvenlik hedeflerini ele aldığını söyledi.
Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın savunma yatırımlarında yüzde 20 artış yaşandığını ifade eden Rutte, ülkelerin NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi için izledikleri yol haritalarını görüştüklerini aktardı.
"SAVUNMA ÜRETİMİNİ HIZLA ARTIRMALIYIZ"
Savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin mevcut ihtiyaçları karşılamadığını vurgulayan Rutte, şunları söyledi:
"Bugün sanayilerimizin ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretemediğini biliyoruz. Bu nedenle dışişleri bakanları, İttifak genelinde savunma sanayisi üretimini artırmanın acil ihtiyacına değindi. Atlantik'in her iki yakasında da daha hızlı ve daha yüksek beceriyle üretim yapmalıyız."
Rutte, NATO ülkelerinin daha fazla yatırım ve üretim için savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda görüş birliği içinde olduğunu kaydetti.
"TÜRKİYE BÜYÜK ETKİ YARATACAK"
7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Türkiye'nin zirvede güçlü bir organizasyona imza atacağını belirtti.
"Bence Türkiye, Ankara'da inanılmaz bir gösteri sergileyecek, büyük bir etki yaratacak." diyen Rutte, NATO içinde görüş ayrılıkları yaşansa da ortak hedefler doğrultusunda uyumun güçlendiğini ifade etti.
YERLİ ÜRETİM VURGUSU: "TÜRKİYE HARİKA BİR ÖRNEK"
NATO'nun daha fazla üretim yapmak zorunda olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin son yıllarda İHA, SİHA, mühimmat, hava savunma sistemleri ve askeri teknoloji alanlarında yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, binlerce şirketten oluşan savunma sanayisi altyapısıyla Avrupa ülkelerinin önüne geçtiğini ifade etti. Rutte şu ifadeleri kullandı:
"Elbette burada, 3 binden fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek"
"HERHANGİ BİR SALDIRIYA YANIT YIKICI OLUR"
NATO'nun kolektif savunma kararlılığına ilişkin net mesaj veren Rutte, İttifak'ın 5. Madde bağlılığının tartışılmaz olduğunu söyledi.
Rutte, "Her kim bize saldırmak gibi bir aptallık edecek olursa, yanıt yıkıcı olacaktır. Bu bir savunma ittifakıdır. NATO'yu saldırganlığı caydırmak ve gerekirse onu savunabilmemizi sağlamak için güçlendiriyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Rutte ayrıca, Ankara Zirvesi'ne Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağını açıkladı.