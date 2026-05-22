Türkiye’nin savunma başarısı NATO gündeminde

Rutte, NATO'ya herhangi bir saldırı olması durumunda yanıtın yıkıcı olacağını ve İttifak'ın 5. Madde bağlılığının tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin inanılmaz bir gösteri sergileyeceğini ve büyük etki yaratacağını belirtti.

Rutte, "Türkiye, bir savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek." sözleriyle Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının giderek arttığını vurguladı.

NATO'DA ANKARA ZİRVESİ HAZIRLIĞI

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Rutte, bakanların Ankara Zirvesi öncesinde kolektif savunma ve ortak güvenlik hedeflerini ele aldığını söyledi.

Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın savunma yatırımlarında yüzde 20 artış yaşandığını ifade eden Rutte, ülkelerin NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi için izledikleri yol haritalarını görüştüklerini aktardı.

"SAVUNMA ÜRETİMİNİ HIZLA ARTIRMALIYIZ"

Savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin mevcut ihtiyaçları karşılamadığını vurgulayan Rutte, şunları söyledi:

"Bugün sanayilerimizin ihtiyaç duyduğumuz her şeyi üretemediğini biliyoruz. Bu nedenle dışişleri bakanları, İttifak genelinde savunma sanayisi üretimini artırmanın acil ihtiyacına değindi. Atlantik'in her iki yakasında da daha hızlı ve daha yüksek beceriyle üretim yapmalıyız."

Rutte, NATO ülkelerinin daha fazla yatırım ve üretim için savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda görüş birliği içinde olduğunu kaydetti.